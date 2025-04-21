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2 мая в Беларуси начнут выплачивать матпомощь ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы
В Беларуси 2 мая начнут выплачивать матпомощь ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.
В этом году инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года, получат помощь в размере 5 тыс. руб.
Кроме того, лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью "За оборону Ленинграда", а также лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" к 80-летию Победы, получат 2,5 тыс. руб.
Выплату в размере 1,5 тыс. руб. получат члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, бывшие узники, в том числе несовершеннолетние, фашистских концлагерей, тюрем и гетто, а также бывшие несовершеннолетние узники иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны. Также выплаты получат инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.
Выплата материальной помощи будет проводиться в период с 2 по 8 мая 2025 года. На выплату единовременной матпомощи из республиканского бюджета предусмотрено 12,9 млн руб.