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20 июня в Беларуси проходит второй резервный день сдачи ЦТ и ЦЭ
В Беларуси проходит второй резервный день. Около 340 абитуриентов 20 июня напишут тесты по всем предметам, кроме белорусского и русского языков. Из них 192 будут сдавать ЦТ, 148 - ЦЭ.
Экзамены проходят для тех, кто по уважительной причине пропустил основные дни и теперь пишет именно те предметы, на которые был зарегистрирован ранее. Самыми востребованными предметами стали математика, физика и биология.
Старт испытаний в 11:00. При себе абитуриенту нужно иметь паспорт, пропуск и черную гелевую или капиллярную ручку. Гаджеты, шпаргалки, конспекты и учебные пособия приносить нельзя. За нарушение правил участника удалят из аудитории.
Третий, финальный резервный день назначен на 22 июня - в этот день абитуриенты смогут проверить знания по белорусскому и русскому языкам. Результаты РИКЗ вышлет в SMS‑сообщениях после проверки. Сертификаты начнут выдавать с 1 июля.