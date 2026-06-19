20 июня в Беларуси проходит второй резервный день сдачи ЦТ и ЦЭ

В Беларуси проходит второй резервный день. Около 340 абитуриентов 20 июня напишут тесты по всем предметам, кроме белорусского и русского языков. Из них 192 будут сдавать ЦТ, 148 - ЦЭ.

Экзамены проходят для тех, кто по уважительной причине пропустил основные дни и теперь пишет именно те предметы, на которые был зарегистрирован ранее. Самыми востребованными предметами стали математика, физика и биология.

Старт испытаний в 11:00. При себе абитуриенту нужно иметь паспорт, пропуск и черную гелевую или капиллярную ручку. Гаджеты, шпаргалки, конспекты и учебные пособия приносить нельзя. За нарушение правил участника удалят из аудитории.