2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений

2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений: Всемирная метеорологическая организация опубликовала новый доклад.

В нем уточняется, что средняя глобальная температура в январе - сентябре была более чем на 1,5 градуса выше среднего показателя доиндустриального периода. Среди основных причин называют потепление в результате явления "Эль-Ниньо". Ускоряются таяние ледников, повышение уровня моря и потепление океана.

Всего за два последних года экономический ущерб от последствий экстремальных погодных условий превысил 450 млрд долларов. За 10 лет сумма составляет 2 трлн.