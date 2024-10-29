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2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений: Всемирная метеорологическая организация опубликовала новый доклад.
В нем уточняется, что средняя глобальная температура в январе - сентябре была более чем на 1,5 градуса выше среднего показателя доиндустриального периода. Среди основных причин называют потепление в результате явления "Эль-Ниньо". Ускоряются таяние ледников, повышение уровня моря и потепление океана.
Всего за два последних года экономический ущерб от последствий экстремальных погодных условий превысил 450 млрд долларов. За 10 лет сумма составляет 2 трлн.
Ранее Всемирная метеорологическая организация заявляла, что 2023-й стал самым теплым за всю историю наблюдений, однако 2024-й может побить все температурные рекорды.
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