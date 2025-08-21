3.70 BYN
21 августа Андрей Кузнецов пообщался с коллективом предприятия "Цветотрон"
21 августа на брестском предприятии "Цветотрон" поговорили о движущей силе развития общества и государства. С его коллективом встретился министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов.
Главная тема единого дня информирования - образование и наука. Обсудили становление юного поколения и возможности для его роста, площадки для реализации потенциала на рабочем месте, достижения белорусов в промышленности и внедрение современных технологий.
"На предприятии уделяется огромное внимание образованию, развитию и здоровью нашего поколения. Мы принимаем активное участие в образовании наших будущих специалистов. Здесь молодежь учится и механической обработке, и программированию, и 3D-моделированию", - отметил исполняющий обязанности замдиректора ОАО "Цветотрон" Максим Власовец.
Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:
"На всех наших промышленных предприятиях, холдингах МП присутствуют такие площадки для развития, мы видим те результаты, те машины, которые ездят по нашим дорогам, та техника сельскохозяйственная, которая помогает нашим аграриям. Я первый раз на этом предприятии, оно входит в холдинг "Интеграл". Я поражен, что сегодня увидел столько новых разработок. И я вижу эти разработки как на конвейер для промышленности Беларуси, так и на конвейер России. Это немаловажно".
Предприятие "Цветотрон" находится на рынке уже более 40 лет и занимается выпуском полупроводниковых приборов, электронной продукции для сельхозтехники и светодиодных светильников.