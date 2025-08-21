21 августа Андрей Кузнецов пообщался с коллективом предприятия "Цветотрон"

"На всех наших промышленных предприятиях, холдингах МП присутствуют такие площадки для развития, мы видим те результаты, те машины, которые ездят по нашим дорогам, та техника сельскохозяйственная, которая помогает нашим аграриям. Я первый раз на этом предприятии, оно входит в холдинг "Интеграл". Я поражен, что сегодня увидел столько новых разработок. И я вижу эти разработки как на конвейер для промышленности Беларуси, так и на конвейер России. Это немаловажно".