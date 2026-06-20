21 июня в рамках форума СГ "Великое наследие - общее будущее" в Бресте пройдут заседания секций

"Великое наследие - общее будущее" - тема, которая в эти дни объединяет поколения. В Бресте проходит Международный форум Союзного государства. Он приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны.

Начался форум накануне с заседания Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.

Место встречи - легендарная цитадель. Участники почтили память защитников, возложили цветы к Вечному огню. На территории цитадели мужества в Музее обороны Брестской крепости презентовали книгу "Дорога к маю 1945-го. Нам нужна одна Победа" - издание Постоянного комитета Союзного государства.

Ксения Пискарева, член комиссии Молодежной палаты при Парламентском собрании по предпринимательству и работающей молодежи (Россия):

"В этом году мы на священной брестской земле. Здесь обсуждаются вопросы, которые затем реализуются в течение целого года. Наши проекты обретают жизнь, потому что здесь есть представители органов власти, которые помогают нам в реализации. Затем очень многие ребята идут дальше по карьерной лестнице, выстраивают то самое Союзное государство".

21 июня пройдет заседание секций Международного форума Союзного государства. В Бресте - парламентские делегации стран-участниц, общественные деятели и международные эксперты, представители научного сообщества. Впереди у них сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Участники форума присоединятся к открытию мемориальной зоны "Скорбь" в Брестской крепости.

Легендарная цитадель в эти дни - в центре внимания. Здесь в ночь на 22 июня пройдет митинг-реквием и зрелищная постановка "Брестская крепость" у монумента мужества. На рассвете жителям и гостям города покажут первый день войны - в 2026 году рекордные 900 реконструкторов, военная техника и уникальные спецэффекты.