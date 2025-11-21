Министр обороны Беларуси вручил офицерам именные кортики

21 ноября в Минске наградили лучших офицеров Вооруженных Сил Беларуси по итогам 2025 года. Торжественная церемония вручения именных кортиков состоялась в Доме офицеров.

Традиция символизирует высокое доверие к офицеру, а кортик олицетворяет принадлежность к офицерскому корпусу, самоотверженность и готовность в любой момент встать на защиту Родины.