Министр обороны Беларуси вручил офицерам именные кортики
Автор:Редакция news.by
21 ноября в Минске наградили лучших офицеров Вооруженных Сил Беларуси по итогам 2025 года. Торжественная церемония вручения именных кортиков состоялась в Доме офицеров.
Традиция символизирует высокое доверие к офицеру, а кортик олицетворяет принадлежность к офицерскому корпусу, самоотверженность и готовность в любой момент встать на защиту Родины.
Данную традицию возродил министр обороны Виктор Хренин в 2023 году, с того момента кортики из рук генерала получили 11 офицеров.