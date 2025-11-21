3.68 BYN
21 ноября в Беларуси подвели итоги кампании по озеленению-2025
Зеленые улицы и дворы, наведение порядка в столице и регионах, а также формирование у граждан культуры бережного отношения к природе - 21 ноября подвели итоги кампании по озеленению-2025.
В Беларуси с начала 2025 года высажено более 300 тыс. деревьев и почти 380 тыс. кустарников, обустроено газонов на территории в 441 га и высажено свыше 30 млн цветов.
Активно проводится озеленение территорий вдоль республиканских и местных дорог. Это позволяет обеспечить защиту дорог от снежных заносов и ветровой эрозии.
Год благоустройства сплачивает белорусов и придает новый импульс гражданским инициативам. Только за 9 месяцев 2025 года к наведению порядка на земле присоединились более миллиона граждан и субъектов хозяйствования.
"Лидерами по итогу 9 месяцев являются: по посадке деревьев - Брестская область (свыше 94 тыс. высажено), Минская область (свыше 52 тыс.). По посадкам кустарников – Минск (свыше 176 тыс.) и Могилевская область (свыше 47 тыс.). По высадке цветов - город Минск (свыше 10 млн"), - рассказала консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Юлия Курбатская.
Александр Драгун, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
"На сегодняшний день в городе Минске уже проведена огромная работа по озеленению территории, высажено около 44 тыс. деревьев, годовой план практически закрыт. С учетом погодных условий работы будут продолжаться до конца ноября-начала декабря. Высажено около 260 тыс. кустарников, план даже перевыполнен. В Минске процент озелененных территорий при нормативе в 40 % составляет 42 %. Хочу отметить, что по данному показателю Минск опережает ведущие столицы европейских стран. Мы по праву можем сказать, что Минск впереди крупных мегаполисов".
Самыми озелененными районами Минска стали Партизанский, Заводской и Ленинский.