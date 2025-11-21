21 ноября в Беларуси подвели итоги кампании по озеленению-2025

Зеленые улицы и дворы, наведение порядка в столице и регионах, а также формирование у граждан культуры бережного отношения к природе - 21 ноября подвели итоги кампании по озеленению-2025.

В Беларуси с начала 2025 года высажено более 300 тыс. деревьев и почти 380 тыс. кустарников, обустроено газонов на территории в 441 га и высажено свыше 30 млн цветов.

Активно проводится озеленение территорий вдоль республиканских и местных дорог. Это позволяет обеспечить защиту дорог от снежных заносов и ветровой эрозии.

Год благоустройства сплачивает белорусов и придает новый импульс гражданским инициативам. Только за 9 месяцев 2025 года к наведению порядка на земле присоединились более миллиона граждан и субъектов хозяйствования.

"Лидерами по итогу 9 месяцев являются: по посадке деревьев - Брестская область (свыше 94 тыс. высажено), Минская область (свыше 52 тыс.). По посадкам кустарников – Минск (свыше 176 тыс.) и Могилевская область (свыше 47 тыс.). По высадке цветов - город Минск (свыше 10 млн"), - рассказала консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Юлия Курбатская.

консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Юлия Курбатская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e056151-f75e-461e-89a1-ac34afa28a58/conversions/8dbbdb98-b0e8-4b19-aa3f-86a3063cb481-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e056151-f75e-461e-89a1-ac34afa28a58/conversions/8dbbdb98-b0e8-4b19-aa3f-86a3063cb481-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e056151-f75e-461e-89a1-ac34afa28a58/conversions/8dbbdb98-b0e8-4b19-aa3f-86a3063cb481-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e056151-f75e-461e-89a1-ac34afa28a58/conversions/8dbbdb98-b0e8-4b19-aa3f-86a3063cb481-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Драгун, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

"На сегодняшний день в городе Минске уже проведена огромная работа по озеленению территории, высажено около 44 тыс. деревьев, годовой план практически закрыт. С учетом погодных условий работы будут продолжаться до конца ноября-начала декабря. Высажено около 260 тыс. кустарников, план даже перевыполнен. В Минске процент озелененных территорий при нормативе в 40 % составляет 42 %. Хочу отметить, что по данному показателю Минск опережает ведущие столицы европейских стран. Мы по праву можем сказать, что Минск впереди крупных мегаполисов".

Александр Драгун, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53d80b29-a016-4424-bca5-c809d6216621/conversions/77da9a69-ff4f-457f-8777-2fee06631c75-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53d80b29-a016-4424-bca5-c809d6216621/conversions/77da9a69-ff4f-457f-8777-2fee06631c75-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53d80b29-a016-4424-bca5-c809d6216621/conversions/77da9a69-ff4f-457f-8777-2fee06631c75-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53d80b29-a016-4424-bca5-c809d6216621/conversions/77da9a69-ff4f-457f-8777-2fee06631c75-xl-___webp_1920.webp 1920w