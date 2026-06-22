22 июня Беларусь почтила память погибших в годы ВОВ, в храмах раздался колокольный звон

В Беларуси завершилась общенациональная минута молчания. Страна почтила память погибших в годы Великой Отечественной войны. В теле- и радиоэфире, в воинских частях, на улицах, площадях и в других общественных местах прозвучали удары метронома и мелодия реквиема. В храмах раздался колокольный набат.

Белорусская православная церковь, как и Католическая церковь в Беларуси, присоединилась к общенациональной минуте молчания и продолжает поминовение павших. Ровно в 12:01 во всех православных храмах, монастырях и костелах прозвучал особый колокольный набат - поминальный звон, который продлится несколько минут.

Это особый, исключительный чин, который носит именно поминальный характер.

В храмах совершаются специальные заупокойные богослужения. Священники и верующие молятся об упокоении как героев, так и всех жертв войны.

Клирик Свято-Духова кафедрального собора протоиерей Андрей Ломакин пояснил смысл церковного поминовения в этот день. В храмах совершается особое заупокойное поминовение на Божественной литургии и на панихиде, а также звучит колокольный звон. Этим символическим и молитвенным действием церковь присоединяется к общенациональному воспоминанию.

"Не только в масштабах огромных, но и в масштабах своей семьи, своего сердца мы должны стремиться к миру, не сеять распри и раздоры, а сеять мир. Случающиеся трудности решать, как говорят верующие люди, по любви, находить конструктивный выход", - подчеркнул протоиерей Андрей Ломакин.

После скорбного, медленного набата звучит мажорный, праздничный трезвон. Этот переход не случаен.

Христиане верят в жизнь вечную. "Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробе живот даровав!"