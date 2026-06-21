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22 июня в полдень Беларусь почтит память героев Великой Отечественной минутой молчания
Автор:Редакция news.by
22 июня в 12:00 память погибших в годы Великой Отечественной войны Беларусь почтит общенациональной минутой молчания.
В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время во всех храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение.
Беларусь помнит каждого! Остановимся на минуту, вспомним всех, кто ушел в бессмертие и завещал нам жить.