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22 июня в полдень Беларусь почтит память героев Великой Отечественной минутой молчания

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22 июня в 12:00 память погибших в годы Великой Отечественной войны Беларусь почтит общенациональной минутой молчания.

В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время во всех храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение.

Беларусь помнит каждого! Остановимся на минуту, вспомним всех, кто ушел в бессмертие и завещал нам жить.

Разделы:

Общество

Теги:

Великая Отечественная войнаобщенациональная минута молчания