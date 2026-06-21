22 июня в полдень Беларусь почтит память героев Великой Отечественной минутой молчания

В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время во всех храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение.