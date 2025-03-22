22 марта - День памяти жертв Хатынской трагедии

"И в Хатыни создали этот замечательный мемориал, где горит Вечный огонь, вокруг него стоят три березки, а огонь горит на месте четвертой. Но сегодня мы начинаем новые расследования, мы открываем для себя многие факты той войны, о которых тогда как-то умалчивали, стыдливо боялись говорить. И благодаря деятельности в том числе Генеральной прокуратуры, которая продолжает расследование фактов геноцида и превратила это уже в серьезный процесс, в котором задействованы в том числе лучшие силы белорусской криминалистики и поисковики, сегодня доказано, что погиб не каждый четвертый, а каждый третий белорус", - отметил Алексей Беляев.