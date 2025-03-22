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22 марта - День памяти жертв Хатынской трагедии
Хатынь- это не просто страшная страница в истории белорусов, а символ той трагедии, которую пережил белорусский народ в годы Великой Отечественной войны. Таким мнением в студии "Первого информационного" поделился декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев.
Ранее считалось, что в годы Великой Отечественной войны страна потеряла каждого четвертого белоруса - из 10 млн человек, живших в предвоенное время, погибли около 2 млн 200 тыс.
"И в Хатыни создали этот замечательный мемориал, где горит Вечный огонь, вокруг него стоят три березки, а огонь горит на месте четвертой. Но сегодня мы начинаем новые расследования, мы открываем для себя многие факты той войны, о которых тогда как-то умалчивали, стыдливо боялись говорить. И благодаря деятельности в том числе Генеральной прокуратуры, которая продолжает расследование фактов геноцида и превратила это уже в серьезный процесс, в котором задействованы в том числе лучшие силы белорусской криминалистики и поисковики, сегодня доказано, что погиб не каждый четвертый, а каждый третий белорус", - отметил Алексей Беляев.
После научных исследований стали известны новые места гибели белорусских граждан, в том числе концлагеря и гетто, открывавшиеся немцами на территории белорусских городов. "Это все - результат непрестанного поиска", - констатировал Беляев.