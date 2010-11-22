22 ноября 10 тыс. новобранцев приносят клятву на верность Родине

Слова клятвы на верность Родине звучат 22 ноября во всех воинских частях и объединениях Беларуси. Присягу дают более 10 тыс. юношей. Самая массовая церемония по традиции проходит в 72-м объединенном учебном центре.

Этот день станет для всех парней интересным и знаковым. По традиции собрались близкие родственники юношей. Для них также это знаменательный день.

Позади у них курс молодого бойца, во время которого они успели изучить азы военной службы, уставы, строевую подготовку, даже съездили на стрельбы, далее их ждет распределение в различные военные части и воинские подразделения.

В 72-м объединенном учебном центре присягу на верность Родине дают более 2,3 тыс. человек.

Как отмечают военные и эксперты, сегодня военная подготовка буквально необходима, ведь без военных специалистов суверенитет можно потерять.