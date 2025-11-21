22 ноября отмечается День создания отрядов милиции особого назначения

22 ноября - День образования отрядов милиции особого назначения. Без громких афиш и высокопарных речей, эти бойцы ежедневно стоят на страже покоя и безопасности своей страны. Они работают там, где сложно и опасно, рискуя своей жизнью ради других.

С момента своего создания в 1988 году на ОМОН возлагались серьезные задачи. Бойцы обеспечивают боевое прикрытие при задержании опасных преступников, помогают при освобождении заложников, обеспечивают безопасность во время массовых мероприятий. Милицейское подразделение считается самым мобильным и подготовленным к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Не секрет, что к сотрудникам ОМОНа предъявляются повышенные требования. Профессиональный опыт и глубокие знания, стойкость и мужество, воля и самопожертвование являются образцом истинного патриотизма и преданности делу. Зачастую с риском для жизни и здоровья им приходится вести бескомпромиссную борьбу с преступностью, стоять на страже законности и порядка.