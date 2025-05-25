25 мая стартует итоговый конкурсный день ProfSkills Belarus 2025

Итоги конкурса ProfSkills Belarus 2025 подведут 25 мая. В третий день участники выполняют задания и сражаются за звание лучшего в своем деле.

Около 400 учащихся колледжей, вузов и состоявшиеся специалисты демонстрируют навыки в 50 компетенциях. В этом году на чемпионате насчитывается рекордное количество конкурсантов - это представители Азербайджана, Казахстана, Пакистана, Зимбабве, Узбекистана и Китая.

Чжэнь Сю, эксперт конкурса ProfSkills Belarus 2025 (Китай):

"Наш конкурсант уже участвовал в местных соревнованиях в Китае. И в Беларуси, и у нас состязания похожи в том, что касается правил, требований к участникам и времени. Мы бы хотели укрепить связи между двумя странами, поэтому приехали на конкурс".

Артем Рыбак, главный эксперт конкурса ProfSkills Belarus 2025:

"Раннее мы готовили отдельно конструктора, технолога, программиста, оператора, а сегодня эти грани стерлись. Меняются технологии, появляется все больше высокопроизводительного оборудования, поэтому разбивать на операции работу специалистов не имеет большой целесообразности".