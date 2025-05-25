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25 мая стартует итоговый конкурсный день ProfSkills Belarus 2025
Итоги конкурса ProfSkills Belarus 2025 подведут 25 мая. В третий день участники выполняют задания и сражаются за звание лучшего в своем деле.
Около 400 учащихся колледжей, вузов и состоявшиеся специалисты демонстрируют навыки в 50 компетенциях. В этом году на чемпионате насчитывается рекордное количество конкурсантов - это представители Азербайджана, Казахстана, Пакистана, Зимбабве, Узбекистана и Китая.
Чжэнь Сю, эксперт конкурса ProfSkills Belarus 2025 (Китай):
"Наш конкурсант уже участвовал в местных соревнованиях в Китае. И в Беларуси, и у нас состязания похожи в том, что касается правил, требований к участникам и времени. Мы бы хотели укрепить связи между двумя странами, поэтому приехали на конкурс".
Артем Рыбак, главный эксперт конкурса ProfSkills Belarus 2025:
"Раннее мы готовили отдельно конструктора, технолога, программиста, оператора, а сегодня эти грани стерлись. Меняются технологии, появляется все больше высокопроизводительного оборудования, поэтому разбивать на операции работу специалистов не имеет большой целесообразности".
Также свои умения на конкурсе проявляют и участники с ограниченными возможностями, соревнуясь по 5 направлениям. Победителей наградят уже 26 мая на "Чижовка-Арене".