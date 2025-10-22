25 октября в Беларуси пройдет республиканский субботник - где будут трудиться белорусы

Белорусы искренне желают в Год благоустройства сделать страну чище: 25 октября пройдет республиканский субботник. Инициатива объединит все регионы. В порядок будут приведены территории населенных пунктов, знаковых объектов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы. В каждом районе будут сформированы группы добровольцев. Объем работы внушительный - покраска, высадка деревьев, сбор листьев и мусора.

Республиканский субботник - это давно не про символическое шевеление лопатой. Это про конкретные созидательные дела, особенно в Год благоустройства. Мемориальный комплекс "Тростенец" - проект не просто республиканского, а союзного масштаба. Совсем скоро здесь заработает современный информационный центр. Площадь более 600 квадратов, появятся исследовательские и лекционные залы. Часть денег, заработанных во время субботника, направят именно сюда. Это будет принципиально новое пространство для диалога с историей. И республиканский субботник - это реальный вклад в то, чтобы наша память обрела современный голос.

Где будут трудиться белорусы на республиканском субботнике?

25 октября белорусы намерены навести лоск на нескольких сотнях объектов: осуществить озеленение, благоустройство и привести в надлежащее состояние знаковые для страны историко-культурные ценности и места, связанные с Великой Отечественной войной. Из средств, которые удастся заработать, половину решено направить на финансирование строительства Национального исторического музея Беларуси.

Молодежь традиционно потрудится на объектах городских и республиканских молодежных строек.

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

"Также администрациям даны поручения по организации рабочих групп, которые будут заниматься субботником. В рамках субботника будет наведен порядок на придомовых территориях, на производственных площадках, а также на национальных, культурных, парковых зонах и всевозможных мемориальных сооружениях".

Меры безопасности и организация транспорта

Субботник - дело добровольное, но такое мероприятие обязательно должно пройти по всем правилам безопасности. Нужно прежде всего пройти целевой инструктаж по охране труда и опрос о состоянии здоровья. Чтобы люди смогли комфортно добраться до места проведения субботника, будут пущены дополнительные рейсы, работа некоторых автобусных маршрутов будет организована по графику буднего дня.

Александр Семич, директор департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и непосредственно обеспечиваем безопасность. Если мы говорим, например, об уборке территории, то это рукавицы или перчатки. Если это непосредственно вблизи проезжей части, дополнительно еще сигнальный жилет. Если люди будут работать на стройке, понятно, что в обязательном порядке нужна каска. Никто не отменяет требования законодательства об охране труда в отношении женщин. То есть нельзя привлекать женщин к переноске тяжести сверх установленных норм. И, понятно, нельзя допускать женщин к выполнению работ, где применение труда женщин запрещено. Например, каменные работы на стройке".

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

"Работа Минского метрополитена, а также наземного транспорта будет организована с утра до обеда в режиме рабочего дня, для того чтобы люди могли комфортно добраться до своих рабочих мест, а также в какие-то парки и общественные территории".

В прошлый раз республиканский субботник проходил в стране в апреле. Тогда в нем приняли участие 2,36 млн человек, а собрать удалось 18,5 млн рублей. Все деньги направили на возведение Национального исторического музея.