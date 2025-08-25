26 августа в Беларуси прогнозируются кратковременные дожди и грозы

Смотреть онлайнПрограмма ТВ
26 августа в Беларуси ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогнозируются грозы. Такой информацией поделились с БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды

26 августа будет облачно с прояснениями. Ветер прогнозируется западный 4-9 м/с, днем с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла. Днем - плюс 15-20.

