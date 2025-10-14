3.69 BYN
2.99 BYN
3.46 BYN
26 жительниц Минской области удостоены государственной награды - ордена Матери
Самый душевный и трогательный праздник осени. 14 октября в Беларуси отмечают День матери. В честь самых дорогих и любимых искренние поздравления, цветы, музыкальные комплименты. Многие женщины полностью посвящают себя материнству, рожают 5 детей и больше, достойно их воспитывают.
Орден за безграничную любовь, искреннее сердце и ежедневную родительскую заботу. 14 октября, в День матери, чествуем женщин из Минской области, которые воспитывают многодетное счастье. Наши героини родили и достойно воспитывают как минимум 5 детей.
Символическая церемония объединила 26 героинь из 8 районов. Если суммировать, на всех мам в праздничном зале приходится 130 детей. Для уважаемых гостей музыкальные поздравления, цветы и искренние слова.
Профессии у многодетных женщин самые разные: дизайнер и воспитатель, почтальон, продавец и медик. Есть героини, которые совмещают родительскую миссию и трудовые обязанности.
Мелодические акции и поздравления, концерты и уютные торжества сегодня проходят в каждом районе Минской области. 14 октября - день, когда хочется подарить еще больше тепла самым родным и дорогим - нашим мамам, а еще поблагодарить за жизнь.
За 29 лет существования в нашей стране этой трогательной традиции более 2700 героинь из Минской области хранят высокую государственную награду. Среди новых, но не менее душевных праздников - День отца, который будем отмечать 21 октября. А 7 дней, которые соединят эти торжества, называем Неделей родительской любви.