26 жительниц Минской области удостоены государственной награды - ордена Матери

Самый душевный и трогательный праздник осени. 14 октября в Беларуси отмечают День матери. В честь самых дорогих и любимых искренние поздравления, цветы, музыкальные комплименты. Многие женщины полностью посвящают себя материнству, рожают 5 детей и больше, достойно их воспитывают.

Орден за безграничную любовь, искреннее сердце и ежедневную родительскую заботу. 14 октября, в День матери, чествуем женщин из Минской области, которые воспитывают многодетное счастье. Наши героини родили и достойно воспитывают как минимум 5 детей.

Символическая церемония объединила 26 героинь из 8 районов. Если суммировать, на всех мам в праздничном зале приходится 130 детей. Для уважаемых гостей музыкальные поздравления, цветы и искренние слова.

Профессии у многодетных женщин самые разные: дизайнер и воспитатель, почтальон, продавец и медик. Есть героини, которые совмещают родительскую миссию и трудовые обязанности.

Мелодические акции и поздравления, концерты и уютные торжества сегодня проходят в каждом районе Минской области. 14 октября - день, когда хочется подарить еще больше тепла самым родным и дорогим - нашим мамам, а еще поблагодарить за жизнь.