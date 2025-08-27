27 августа в Минске прошел городской образовательный форум педагогов

27 августа городской образовательный форум педагогов состоялся в Минске. Большая встреча в преддверии учебного года уже стала традиционной. Вместе участники обсудили перспективы и пути совершенствования системы обучения.

Акцент ставился на создание комфортных условий не только для приобретения знаний, но и выстраивания прочных связей в коллективах, также направят усилия и на развитие олимпиадного движения.

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Не стоит забывать, что 2025 год - год 80-летия Победы. Те проекты, которые мы начали по изучению истории, по увековечиванию памяти наших предков будут продолжены и в следующей учебном году, т.е. с 1 сентября 2025 года. Необходимо также уделить внимание каждому ребенку, какие бы способности у него не были".

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Немаловажный аспект - развитие современных технологий. Профильное образование в школах Минска очень динамично развивается, помимо того, что работают классы профессиональной направленности, очень большую популярность имеют инженерные классы. Существуют инициативы Минска на уровне допрофильного образования (это 8 и 9 классы) по апробации разработок новой программы, аналогичной инженерным классам".

