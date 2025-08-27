3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
27 августа в Минске прошел городской образовательный форум педагогов
27 августа городской образовательный форум педагогов состоялся в Минске. Большая встреча в преддверии учебного года уже стала традиционной. Вместе участники обсудили перспективы и пути совершенствования системы обучения.
Акцент ставился на создание комфортных условий не только для приобретения знаний, но и выстраивания прочных связей в коллективах, также направят усилия и на развитие олимпиадного движения.
Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Не стоит забывать, что 2025 год - год 80-летия Победы. Те проекты, которые мы начали по изучению истории, по увековечиванию памяти наших предков будут продолжены и в следующей учебном году, т.е. с 1 сентября 2025 года. Необходимо также уделить внимание каждому ребенку, какие бы способности у него не были".
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
"Немаловажный аспект - развитие современных технологий. Профильное образование в школах Минска очень динамично развивается, помимо того, что работают классы профессиональной направленности, очень большую популярность имеют инженерные классы. Существуют инициативы Минска на уровне допрофильного образования (это 8 и 9 классы) по апробации разработок новой программы, аналогичной инженерным классам".
Участники форума ознакомились с работой выставки "Приоритеты развития: от районных образовательных инициатив - к городским стандартам качества". Среди них городские проекты, технологии искусственного интеллекта и новые специальности в колледжах.