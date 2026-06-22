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275 тыс. рублей ущерба, 236 жертв: одни говорят о мошенничестве, а другие - о предпринимательстве
В новой серии проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко" было рассмотрено видеообращение в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко от родителей и родственников обвиняемых в мошенничестве.
31 марта суд Центрального района Гомеля вынес приговор. Виновными признаны 13 участников организованной группы, которые под видом финансовой компании предлагали деньги в долг без справок и поручителей. Несогласные с решением суда обратились к Президенту.
"Уважаемый Александр Григорьевич, правоохранительные органы, управление ГУБОПиК по Гомельской области, УСК по Гомельской области, прокуратура Гомельской области и суд полностью проигнорировали отсутствие в действиях наших родных состава преступления. Они незаконно привлекли их к уголовной ответственности за осуществление обычной предпринимательской деятельности", - говорится в видеообращении.
Там также была просьба: "В одном из своих выступлений вы указали на недопустимость фальсификации материалов уголовных дел и давления на обвиняемых и их защитников, чтобы не было фактов незаконного осуждения людей. Просим вас взять под личный контроль рассмотрение данного дела, чтобы обеспечить законное, объективное и справедливое рассмотрение дело в суде апелляционной инстанции".
Родственники написали еще и письмо в Администрацию Президента, подписи в нем поставили 50 человек.
По данным следствия, от действий группы пострадали 236 белорусов и три банка. Общая сумма ущерба составила 875 тыс. белорусских рублей. Около половины этой суммы обвиняемые возместили.
Механизм работал так: операторы принимали заявки на займы, после чего менеджеры приглашали клиентов в торговые центры и там убеждали оформить кредит или лизинг на дорогостоящую технику, которую тут же покупали за полцены под расписку. Технику перепродавали, прибыль делили, а обратившиеся за помощью на годы вперед оставались должниками уже перед банком.
Апелляционное производство в Гомельском областном суде назначено на 10 июля. Мы не давим на суд, не защищаем и не обвиняем. Дадим высказаться каждой из сторон с одной целью - выяснить детали.
Гостями проекта выступили родители Максима Чернова, его супруги Ольги, мама Андрея Неверова и отец Екатерины Интересной. Их дети давно друг друга знают - одноклассники, одногруппники, часть ребят с юридическим образованием. И уже от этого у их семей так много вопросов.
Елена Неверова, мама обвиняемого Андрея Неверова:
"Дело настолько непонятное, откуда оно вообще взялось. Мне говорят: "А не боишься? Вот так открыто. Куда ты замахнулась? Президента просишь. Сейчас добавят еще". Да, боюсь. Я боюсь, потому что я теперь не знаю, чего бояться. Куда еще стучаться? Ну, куда еще выше стучаться?"
По словам мамы обвиняемого Людмилы Черновой, у ее сына было зарегистрировано индивидуальное предпринимательство. "Вид деятельности - розничная торговля посредством сети интернет. Всем уже известна схема работы: подача объявлений с информацией о выдаче денег в долг. Согласно указу Президента 2015 года, выдача микрозаймов в нашей стране - это лицензируемый вид деятельности. Эти денежные средства выдавались через выкуп техники, если говорить простым языком", - обозначила она.
Быстрые деньги группа гомельских ребят предлагала с 2022 по 2024 год. На тот период ИП могли выдавать микрозаймы, но не более двух за календарный месяц. Количество обратившихся за микрозаймами, которые называют и родители, и в СК, точно не два в месяц.
Антон Колесников, замначальника отдела следственного управления УСК по Гомельской области:
"Было около 30 тыс. заявок граждан. Мы старались пообщаться со всеми гражданами. Если предполагаемый потерпевший говорил по телефону, что его все устраивало и он не имеет претензий, мы, конечно, его не вызывали. Но те лица, которые откликнулись на наш звонок и с болью до сих пор живут с этим кредитом и лизингом, приходили и давали соответствующие показания".
А вот что рассказал отец обвиняемого Максима Чернова Александр Чернов: "Клиентов было более 30 тыс. человек. Более 5 тыс. были вызваны в качестве свидетелей. И из этих 5 тыс. только 237 человек признаны потерпевшими. Нет ни одного заявления. На каком основании их признали потерпевшими?" "На суде узнали, что ни один из них сам не обратился в правоохранительные органы, даже не позвонил", - добавила Елена Неверова.
"Это (отсутствие заявлений - прим. ред.) в практике часто встречается. Так как это дело публичного обвинения, оно не требует заявлений потерпевших. Здесь дело было возбуждено исключительно по сообщению органа дознания", - пояснил Антон Колесников.
Павел Мазур, начальник отдела 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД Беларуси:
"Обратили внимание, что по Гомелю начали расклеиваться листовки с предложением быстрых денег в долг без поручителей, без переплат, для лиц с плохой кредитной историей. Нас это очень заинтересовало. Выяснилось, что это группа граждан, которая под видом финансового учреждения заманивает людей и в итоге за полцены выкупает у них технику, которую те приобретают в кредит".
Чаще всего обращались малоимущие, студенты, пенсионеры, инвалиды, с низким доходом или плохой кредитной историей. Из объявлений они узнавали о сладких условиях: не нужны справки, выписки из банка. Так называемые менеджеры, якобы представляющие микрофинансовую организацию, приглашали в офис. На деле это был просто холл торгового центра.
"Люди обращались по телефону, связывались с девушками-операторами. Те говорили условия и обещали, что с ними свяжется менеджер, - отметил Антон Колесников. - Менеджер связывался с потерпевшими, но условий не называл. Предлагалась только встреча, как правило, в больших торговых центрах. На встрече менеджер выяснял, работают ли потерпевшие, их возраст, при необходимости паспортные данные, чтобы якобы проверить кредитоспособность. После этого сообщал, что в их ситуации единственный вариант получить микрозайм - это обратиться в большой магазин техники, взять там в рассрочку или в лизинг интересующую их технику и потом реализовать ее нашим обвиняемым за 50 % от стоимости, а иногда и меньше".
Сами менеджеры эту технику потом перепродавали за полную стоимость.
236 потерпевших - это только те, кто пошел на контакт со следствием. Родители обвиняемым говорят, что их заставили. "Все заявления написаны в ходе допросов. Заявления распечатаны как бланк, в них вписывались только данные заявителя с одинаковыми формулировками. Все под копирку", - обратил внимание отец обвиняемой Андрей Интересный.
Антон Колесников отметил, что схема обмана была идентичной, поэтому показания в этой части совпадают. Из официальной информации по делу на быстрые деньги повелись в Гомеле, Витебске, Могилеве, Светлогорске, Мозыре, Бресте. Но семьи обвиняемым уверены, что жертв не было.
Яна, потерпевшая:
"Ну что, я маленький человек, куда мне идти? Я буду сама бороться. Я даже не знала, что столько много людей. Уже пожалела, что поехала на суд. Истерика была. Я плакала и просила остановить. Очень довели их адвокаты. Даже сейчас нервничаю, когда вспоминаю".
Мама двоих детей, воспитывает их сама. Работает уже год в хозяйстве дояркой. Если бы такая работа была у нее в тот сложный период, говорит, не пришлось бы искать помощи в интернете. Ее мама на то время болела. Нужны были 2-2,5 тыс. рублей, но выхода не было. "Мамы моей не стало. Не помогло. Просто ездили, лечились, старались. Рак одолел", - поделилась она.
Причины искать быстрые деньги у каждого свои. У Дарьи - задолженность перед банком. Наталье нужно было оперативно вернуть долг подруге, у той заболел сын.
Мария Пешкур была приговорена к трем годам лишения свободы. Совсем недавно она стала мамой. "Вашим указом 2026 год объявлен в Беларуси Годом белорусской женщины. Однако государственные обвинители и судья проявили невиданную жестокость к молодым матерям, которые не совершали преступлений за участие в обычной предпринимательской деятельности по скупке техники. Три молодых женщины были забраны из зала суда, две из которых - матери-одиночки, воспитывающие малолетних детей", - отметили родственники обвиняемых в видеообращении.
Вероника Миранович, начальник отдела следственного управления УСК по Гомельской области:
"К мужчинам изначально были применены меры пресечения в виде заключения под стражу. К остальным участникам, а именно женщинам, были применены более гуманные меры - личное поручительство. Одна из женщин воспитывала ребенка до трех лет - это Чернова, супруга лидера организованной группы. Она получила лишение свободы с отсрочкой до достижения ребенком трех лет. Еще одна женщина, Пешкур, предоставила справку о беременности и также получила отсрочку наказания в виде лишения свободы".
13 человек в деле, но к ИП относились только трое: Максим Чернов - руководитель, его супруга Ольга Чернова (бухгалтер) и Евгений Свободин из Мозыря, который работал по договору подряда.
"Меня смутил момент, когда я услышала от одного из мужчин, что якобы ребята с нами заключали договоры, - обратила внимание потерпевшая Дарья. - Никакого договора я с ним не заключала. Это все происходило на словах".
Преступную схему раскрыли сотрудники областного управления ГУБОПиК. "Что характерно: прежде чем отправить человека в магазин техники, они убеждали, что он будет выплачивать товар в рассрочку без каких-либо переплат. Это, в принципе, успокаивало жертву. Они прекрасно понимали, в какую кабалу загоняют этих граждан, - подчеркнул Павел Мазур. - Если посчитать даже по банковским критериям, то если банки выдают кредиты под 15-20 % годовых, то те суммы, которые люди выплачивали по договорам лизинга и кредита, составляли под 1000 % годовых и больше.
Из интересного: правоохранители предоставили аудиозапись разговора одной из обвиняемых. Вот как сами участники схемы оценивали свою работу:
"Слишком рано себя директорами возомнили. На*бывая людей. За 50-процентную стоимость ты его выкупаешь. Ну, хорошо. А он потом выплачивает рассрочку, допустим, не по сумме товара, он еще и переплату отдает. А люди, которые не умеют читать договоры, сразу не "чухают", потом в таком минусе остаются жестком. А потом что? Все, сбежать некуда. Извините, вы расписку написали".
Наверняка осознавал все это и директор Максим Чернов. В 2022 году он проходил свидетелем по схожему делу. "Он занимался выкупом техники. Фигуранты по тому делу продавали технику потерпевших значительно ниже рыночной стоимости. Он не случайно купил одну какую-то технику, а на системной основе скупал. В связи с чем его неоднократно допрашивали по обстоятельствам дела. Он был знаком со схемой хищения и прекрасно понимал, что фигуранты по тому уголовному делу понесли уголовную ответственность, - отметила Вероника Миранович. - Вместе с тем он создал более устойчивую, модернизированную схему хищений, учитывая, как обойти те моменты, на которых попались люди по той схеме".
Что имеем в сухом остатке? Родители обвиняемых говорят, никто от их детей не пострадал. Это была просто предпринимательская деятельность, бизнес и ничего личного. Или почему потерпевшие не пошли писать заявления? Боялись, стыдились.
В этой серии проекта была лишь часть интервью с жертвами. Они признают, что потеряли бдительность: брали технику с расчетом 50 на 50 в надеждe получить половину стоимости товара. Но по итогу с учетом процентов по лизингу и кредиту оказались в серьезных долгах уже перед банками.
Хотя, безусловно, нельзя с потерпевших снимать ответственность. Вы хоть проверяйте, что подписываете, и не доверяйте написанному на столбах. Не все, что называется финансовой организацией, ею является. А кто ищет защиты государства, уверены ли, что работаете в правовом поле?
В 2025 году, кстати, подходы к выдаче микрозаймов в Беларуси пересмотрели. ИП и юрлица теперь не могут их выдавать даже дважды в месяц. Сделано это для защиты людей, чтобы не было серых схем.
И к сведению всех: если о преступной деятельности обманутые не заявили, это совершенно не значит, что правоохранители ею не заинтересовались.