28 научных проектов получили гранты от Минобразования

Будущее белорусской науки в руках молодежи. 28 перспективных научных проектов (из них 16 от молодых ученых) получили гранты на реализацию от Министерства образования.

Есть верная цитата: "Наука - это знания, сила и будущее"! В Беларуси развитию этой сферы уделяется особое внимание, в том числе и поддержке молодого научного потенциала. Ежегодно талантливые исследователи получают гранты на реализацию своих проектов. В 2025 году Министерство образования поддержало 28 перспективных разработок, 16 из которых созданы молодыми учеными, представляющими самые разные области знаний: физику, математику, химию, биологию, медицину, сельское хозяйство и другие. Сферы применения этих разработок впечатляют: от информационных технологий и кибербезопасности до педагогики и социологии.

Молодым ученым в Беларуси предоставляется широкий спектр возможностей для самореализации. Это форумы, школы, образовательные лекции, различного рода проекты, к примеру, самый масштабный - "100 идей для Беларуси".

Поддержка молодых ученых - это вклад в будущее страны. Еще немного статики. В Национальной академии наук около 30 % (каждый третий) - исследователи в возрасте до 35 лет, ежегодно в академию приходят более 300 специалистов.