28 октября в НАН дан торжественный старт 18-й Белорусской антарктической экспедиции

Освоение полярных регионов - важный инструмент международной дипломатии. Торжественный старт 18-й Белорусской антарктической экспедиции дали в Национальной академии наук.

На самый холодный материк Земли отправятся 12 человек под руководством опытного полярника, участника всех предыдущих экспедиций Алексея Гайдашова.

Алексей Гайдашов, начальник Белорусской антарктической экспедиции:

"У нас никогда не стоит задача подбирать конкретно либо новичков, либо бывалых, как мы их называем. В этом году ситуация сложилась так, что в основной состав попали сотрудники, которые уже как минимум один раз бывали в экспедиции. Но практика последних 5-8 лет говорит о том, что мы постоянно стараемся включать в состав экспедиции и новичков".

Участники экспедиции - опытные специалисты: биологи, врачи-хирурги, геологи, электромеханики. Именно этому составу предстоит почти полгода находиться на ледяном континенте и продолжить дальнейшее строительство Белорусской антарктической станции, а также выполнить широкие научные исследования в рамках государственной программы.

Владимир Рыжиков, начальник Республиканского центра полярных исследований:

"Это работы, связанные с изучением физики атмосферы. Будут получены фундаментальные данные по аэрозольному составу частиц в атмосфере, которые позволяют прогнозировать изменения климата как в Южном полушарии, так и в Северном. Очень интересная работа, связанная с биологически активными веществами, которые содержатся в живых организмах, обитающих на этом континенте".