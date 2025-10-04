28 проектов получили гранты от Минобразования - какие инновации предлагают белорусские гении

28 перспективных научных проектов получили гранты на реализацию от Министерства образования Беларуси. Из них 16 от молодых ученых. Какие инновационные решения предлагают наши белорусские гении?

Фундамент же достижений будущего практически во всех отраслях - это наука. В Беларуси сформирована комплексная и всесторонняя поддержка прорывных разработок. Особое внимание молодым ученым и аспирантам. В этом году поддержку Министерства образования получили 28 разработок, 16 из которых от молодых ученых.

Умная программа с нейросетями

Нечеткие снимки из космоса больше не проблема. Аспирант БГУ Иван Саечников разрабатывает "суперумную" программу, которая как по волшебству делает изображения четкими и понятными. За этой инновационной идеей стоит почти десятилетний опыт работы в науке, а именно обработке данных и системном анализе в аэрокосмической отрасли. В списке достижений Ивана – создание собственного наноспутника. Теперь молодому ученому предстоит реализовать новый амбициозный проект, который откроет новые горизонты для белорусской науки.

Иван Саечников, аспирант кафедры факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ:

"Уникальность заключается в том, что в данном случае мы говорим про гибридные модели нейронных сетей, гибридные модели искусственного интеллекта, которые позволяют значительно улучшить точность распознавания, а также решать ряд обратных задач, в том числе и определение каких-то характеристик объектов. Впоследствии это можно будет применить на практике, на средствах каких-то аэрокосмических, тех же самых наноспутников, бесплотных летательных аппаратов. С нашей точки зрения, в перспективе это может быть очень сильно востребовано как для всяких различных служб, так и для компаний, которые занимаются, например, обработкой изображений".

Защита электроники по-новому

Еще одна инновационная идея уже в скором времени будет реализована от коллектива молодых ученых Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Проект представляет собой компьютерную программу, которая помогает создавать материалы для быстрого процесса поглощения электромагнитных волн, т.е. чтобы впитывал себя как губка воду. Этот материал нужен для защиты различного рода устройств.

Мария Баранова, заведующая студенческой научно-исследовательской лабораторией БГУИР:

"Уникальность проекта заключается в том, что мы, помимо того что используем экспериментальные данные, физико-математические модели, мы также используем физическо-информированные нейросети. Суть их заключается в том, что в них закладывается физико-математическая модель. Это позволяет использовать меньшее количество данных для обучения модели, что очень важно, когда мы приступаем к инженерной или научной задаче. Таким образом, практическая значимость нашего проекта заключается в том, что мы позволяем экспериментаторам ускорить процесс разработки поглотителей. Научная новизна в комбинированном подходе современных цифровых технологий и классических, хоть и модифицированных, но классических физико-математических моделей".

Ольга Бойправ, заведующая кафедрой защиты информации БГУИР:

"Нейросети сейчас используются для решения большого количества практических задач, но мы фактически нашли еще одно практическое применение нейросетям. Развитие здесь однозначно прослеживается в виде формирование новых баз знаний, на основе которых можно будет обучать нейросеть".

Наука - фундамент знаний и двигатель прогресса

Всего в этом году 28 перспективных научных проектов получили гранты на реализацию от Минобразования. Из них 16 от молодых ученых. Это представители самых разных областей знаний: физика, математика, химия, биология, медицина, сельское хозяйство. Сферы применения этих разработок охватывают весь спектр направлений научно-технологического развития страны: от информационных технологий и кибербезопасности до педагогики и социологии.

Анастасия Киселевич, председатель совета молодых ученых при Министерстве образования Беларуси:

"Это говорит о том, что на сегодняшний день молодые ученые имеют достаточную квалификацию, в том числе заинтересованность в том, чтобы реализовать свои проекты и получать поддержку. Проекты отдельных организаций, которые в том числе выполняются молодыми учеными, будут направлены на развитие существующих научных школ, на разработку и выпуск инновационной и наукоемкой продукции, а также, конечно же, на проведение фундаментальных и прикладных исследований в соответствии с приоритетными направлениями - развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности".

Всесторонняя поддержка научного потенциала