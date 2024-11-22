29 лет назад были созданы спецфонды Президента Беларуси

12 января - годовщина основания фондов Президента Республики Беларусь.

Одаренные люди - основа процветающего государства, и именно на родной земле они должны реализовать свои способности. Талант является национальным достоянием, и министерства образования и культуры Беларуси берут под опеку творческую судьбу каждого участника.

Инициативная и творческая молодежь - золотой ресурс нации. 29 лет назад указами Александра Лукашенко были созданы специальный фонд по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, а также спецфонд по поддержке талантливой молодежи.

Звание стипендиата и лауреата, отмеченного высокой наградой, - это не просто поощрение, а знак ответственности страны за профессиональное развитие юных талантов. Государство не жалеет денег на развитие, вкладываясь в свое будущее.

Принимая решение об учреждении этих фондов, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко говорил в 1996 году: "Денег на это мы никогда не жалели. И я руководителю фонда всегда говорил: используйте средства. Надо будет - найдем еще. Нельзя для молодежи жалеть денег, и для нее надо отдавать последнее даже, если у государства осталось, потому что инвестиции, вкладывание денежных средств и других материальных ресурсов в будущее страны не может быть неоправданным, не может не вернуться сторицей".

За все время поощрения получили более 4,5 тыс. граждан и 360 коллективов - наша талантливая молодежь, а также 42 тыс. учащихся и студентов, свыше 4 тыс. педагогических и научных работников, внесших особый вклад в развитие способностей одаренной молодежи.