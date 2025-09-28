29 сентября патрульно-постовая служба милиции празднует 105-летие

Их службу рутиной вряд ли назовешь. За дежурство им могут поступить десятки вызовов - шумные соседи, пьяницы, хулиганы или семейные конфликты, они реагируют на каждое.

29 сентября патрульно-постовой службе милиции исполняется 105 лет. С 2022 года в Беларуси существует специальный батальон имени Владимирова, примерно 90 % преступлений удается раскрыть по горячим следам.

Евгений Батвенков, командир специального батальона ППСМ имени К. Г. Владимирова УВД Могилевского облисполкома:

"Сотрудники выезжают для несения службы за пределы города Могилева, нашим штабом проводятся анализ оперативной обстановки на территории области. Мы видим картину, где обостряется оперативная обстановка, происходит рост того или иного вида правонарушений и по согласованию с руководством ОВД мы инициируем отработку того или иного района, где мы видим проблемные вопросы".