3 935 транспортных средств ожидают въезда в ЕС - ГПК

Очередь на въезд в ЕС составляет 3 935 грузовых и легковых автомобилей. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска "Тересполь" ("Брест") фиксируется 3 340 единиц авто и 25 автобусов. Сопредельная сторона за два дня приняла на свою территорию 37 % авто от нормы.

Литовское направление остается самым загруженным для фур. Перед погранпереходами "Шальчининкай" ("Бенякони") и "Мядининкай" ("Каменный Лог") фиксируется 560 большегрузов, ожидающих въезда на сопредельную территорию. Через данные пункты пропуска в Литву проследовало всего 21 % авто от нормы.