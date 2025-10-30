30 октября завершилась работа над Программой социально-экономического развития до 2030 года

Рост эффективности, качество, инвестиции, наукоемкость, инновационность и технологичность экономики, а также повышение практико-ориентированности образования, создание условий для реализации творческого потенциала молодежи и патриотического воспитания юных белорусов - это ключевые акценты доработанной Программы социально-экономического развития до 2030 года. 30 октября их озвучили на заключительном заседании рабочей группы в Нацбанке.

В начале месяца Президент подписал распоряжение о создании рабочей группы по доработке пятилетней программы социально-экономического развития, и работа сразу стартовала. В Нацбанке собирались практически каждый день. Цели и шаги, как до них дойти, и так по каждому направлению.

Накануне о работе над стратегией развития Беларуси на 5 лет спрашивал и Президент во время доклада главы Нацбанка. Главное требование - документ должен быть четким, понятным и реалистичным, чтобы каждый видел, какой будет Беларусь к 2030 году.

В документе учли рациональные предложения делегатов ВНС, и общественности в рамках проекта "Народная пятилетка". При этом исключили узкоспециализированные задачи, которые размывали главное. И 30 октября подвели итог большой работы на заключительном заседании.

8 приоритетов, у каждого свои механизмы и индикаторы их достижения. Ключевые ориентиры, как отметил глава Нацбанка, - Национальная стратегия устойчивого развития до 2040 года и предвыборная программа Президента. Основа - переход к новому качеству жизни каждого белоруса. При этом это не просто некая абстрактная цель, а подкрепленная новыми стандартами.

Андрей Картун, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

"Базовая потребность должна была быть в районном центре, например, торговый центр - это уже базовая потребность, она достигнута. Следующий уровень - это, например, кинотеатр 5D и так далее. Это будет такой дальнейший уровень для того, чтобы в любой точке страны было комфортно жить, работать и развиваться. Читаемость программы значительно, на наш взгляд, улучшилась благодаря нашим наработкам. Например, если было около 120 индикаторов в версии программы, сейчас их около 50. Значительно сократили их, потому что не было смысла ставить 5 индикаторов в том или ином разделе. Некоторые разделы пришлось убрать, но их не просто исключили, а переформатировали, добавили какие-то другие разделы и важные направления. Например, в промышленности - задачи повышения наукоемкости ВВП, задачи повышения инновационности, экономики, технологичности. Это все тоже немножко смещенные акценты. Особенности доработанной программы в том, что вектор задач немного конкретизирован и смещен. Например, была задача по качественному образованию, но что такое "качественное образование"? Неясно. Мы здесь как раз говорим о том, что образование должно быть практико-ориентированное и соответствовать времени".

Проект программы дополнен показателями рождаемости, вовлечения молодежи в общественно-политическую деятельность, а также повышения возможностей для реализации потенциала белорусов почтенного возраста.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

"Большую полемику вызвал раздел сильных регионов, потому что хотелось в программе показать индивидуальность каждого региона и прописать его изюминку, а также показать уникальность его развития, в том числе туристический потенциал. Что касается информатизации и развития цифровой экономики, также мы поспорили. Подбирая показатели, вы увидите очень интересные индикаторы, которые будут в новой программе. Но главное, что каждая задача должна быть оцифрована, и она должна быть понятна тем людям, которые будут читать программу, и тем людям, которые будут дальше работать и разворачивать программу. Это касается как государственных программ непосредственно, так и под развитие регионов. Поэтому здесь представлен комплекс взаимосвязанных показателей, которые дальше должны будут ретранслироваться в иные программы".

Цель едина - не просесть через пять лет в технологическом и демографическом развитии от ведущих экономик мира. Поиск эффективных моделей движения вперед станет задачей № 1 для всей вертикали.