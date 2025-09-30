3.64 BYN
30 сентября состоится первый экзамен для мигрантов
Первый экзамен на знание языка для иностранцев, планирующих трудоустроиться в Беларуси, пройдет 30 сентября. Регистрировали их организации-наниматели.
Всего испытания пройдут около 200 человек. Больше всего - из стран постсоветского пространства. Пункты сдачи экзамена есть в каждом областном центре. В Минске испытание пройдет в Белорусском государственном университете иностранных языков.
Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
"Включено 20 вопросов. Проверка тестов будет осуществляться комиссией, в состав которой будут входить преподаватели, представители дел по гражданской миграции и Министерства труда и социальной защиты".
Экзамен считается пройденным, если ответил правильно на половину вопросов. В случае провала трудовой договор не заключается. Попытка одна, но возможности пройти тестирование будут и дальше. Если наниматель заинтересован в специалисте, его можно направить на дополнительные языковые курсы, а потом снова зарегистрировать на экзамен. Использование мобильных телефонов на экзамене запрещено.