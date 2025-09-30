30 сентября состоится первый экзамен для мигрантов

Первый экзамен на знание языка для иностранцев, планирующих трудоустроиться в Беларуси, пройдет 30 сентября. Регистрировали их организации-наниматели.

Всего испытания пройдут около 200 человек. Больше всего - из стран постсоветского пространства. Пункты сдачи экзамена есть в каждом областном центре. В Минске испытание пройдет в Белорусском государственном университете иностранных языков.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

"Включено 20 вопросов. Проверка тестов будет осуществляться комиссией, в состав которой будут входить преподаватели, представители дел по гражданской миграции и Министерства труда и социальной защиты".