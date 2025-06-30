3.77 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
40 специальностей и иностранные лекторы: чем привлекает абитуриентов ГГУ им. Ф. Скорины
Первый проректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Андрей Крук в "Актуальном интервью" поделился опытом, как оставаться классическим вузом, но при этом соответствовать современным трендам.
Классический университет - это не значит старый, это университет с широкими возможностями.
В ГГУ им. Ф. Скорины представлены более 40 специальностей общего высшего образования. Подготовку ведут и по 19 специальностям магистратуры, 46 специальностям аспирантуры. Также в университете работают докторантура, есть у вуза филиалы, кафедры в других учреждениях и организациях.
"ГГУ - это университет, в котором постоянно идет поиск и открытие новых специальностей и направлений образовательной деятельности. Активно в учреждение образования приглашаются иностранные лекторы, ведущие профессоры из разных университетов мира для чтения лекций студентам. Работает и программа взаимного обмена специалистов и выпускников университета. Лучше всего это ценят работодатели и организации, для которых мы готовим кадры", - отметил первый проректор.
Андрей Крук добавил, что в последние годы выпускники, подлежащие распределению, 100 % получают первое рабочее место, а спрос на выпускников ГГУ им. Ф. Скорины растет из года в год. "В 2025 году подлежали распределению чуть более 500 человек, а заявок на специалистов в Государственной информационной системе "Госзаказ и прием" было порядка 740. Получается, что мы даже не смогли удовлетворить потребности организаций, нуждающихся в специалистах", - сообщил представитель высшего учебного заведения.