40 специальностей и иностранные лекторы: чем привлекает абитуриентов ГГУ им. Ф. Скорины

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Первый проректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Андрей Крук в "Актуальном интервью" поделился опытом, как оставаться классическим вузом, но при этом соответствовать современным трендам.

Классический университет - это не значит старый, это университет с широкими возможностями. Андрей Крук

В ГГУ им. Ф. Скорины представлены более 40 специальностей общего высшего образования. Подготовку ведут и по 19 специальностям магистратуры, 46 специальностям аспирантуры. Также в университете работают докторантура, есть у вуза филиалы, кафедры в других учреждениях и организациях.

"ГГУ - это университет, в котором постоянно идет поиск и открытие новых специальностей и направлений образовательной деятельности. Активно в учреждение образования приглашаются иностранные лекторы, ведущие профессоры из разных университетов мира для чтения лекций студентам. Работает и программа взаимного обмена специалистов и выпускников университета. Лучше всего это ценят работодатели и организации, для которых мы готовим кадры", - отметил первый проректор.