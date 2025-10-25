3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
400 деревьев и кустарников в виде крыльев аиста: на Кургане Славы заложили новый парк
Все районы Минской области приняли активное участие в республиканском субботнике. Потрудиться вышли более 300 тыс. человек. Они занимались благоустройством деревень и агрогородков, наведением порядка на дорогах. Особое внимание уделили мемориалам, посвященным Великой Отечественной.
На Кургане Славы совместными усилиями работников БелАЗа, водоканала, а также команды губернатора Алексея Кушнаренко заложили новый парк. Зеленые "инвестиции" (400 деревьев и кустарников) были высажены в форме крыльев аиста - одного из главных символов Беларуси.
Как отметил председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко, виды деревьев для парка выбирались особенно тщательно: "Данный вариант предусматривал высадку 400 деревьев и кустарников, обустройство дорожек, малых архитектурных форм, которые в комплексе при виде сверху будут напоминать крылья аиста. Как известно, он является символом миролюбия нашей республики".
Глава региона сообщил, что в Минской области в субботнике принимает участие свыше 330 тыс. человек. "Кто-то трудится на своих рабочих местах, кто-то занимается наведением порядка на земле, высаживает деревья. Так, сотрудники Березинского райисполкома работают на объектах АПК, в Пуховичском и Червенском районах благоустраивают родники, в Жодино - прибрежную полосу реки Плиса. Словом, все задействованы, чтобы эту добрую традицию проведения республиканских субботников продолжить", - сказал Алексей Кушнаренко.
Всего в Минской области на субботнике планируют заработать свыше 2 млн рублей. Эти средства будут разделены на три части: половина будет направлена на создание Национального исторического музея, часть - на изготовление проектно-сметной документации реконструкции исторического вала в Заславле, еще часть - на приобретение оборудования для нового хирургического корпуса областной больницы.