400 деревьев и кустарников в виде крыльев аиста: на Кургане Славы заложили новый парк

Все районы Минской области приняли активное участие в республиканском субботнике. Потрудиться вышли более 300 тыс. человек. Они занимались благоустройством деревень и агрогородков, наведением порядка на дорогах. Особое внимание уделили мемориалам, посвященным Великой Отечественной.

На Кургане Славы совместными усилиями работников БелАЗа, водоканала, а также команды губернатора Алексея Кушнаренко заложили новый парк. Зеленые "инвестиции" (400 деревьев и кустарников) были высажены в форме крыльев аиста - одного из главных символов Беларуси.

Как отметил председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко, виды деревьев для парка выбирались особенно тщательно: "Данный вариант предусматривал высадку 400 деревьев и кустарников, обустройство дорожек, малых архитектурных форм, которые в комплексе при виде сверху будут напоминать крылья аиста. Как известно, он является символом миролюбия нашей республики".

Глава региона сообщил, что в Минской области в субботнике принимает участие свыше 330 тыс. человек. "Кто-то трудится на своих рабочих местах, кто-то занимается наведением порядка на земле, высаживает деревья. Так, сотрудники Березинского райисполкома работают на объектах АПК, в Пуховичском и Червенском районах благоустраивают родники, в Жодино - прибрежную полосу реки Плиса. Словом, все задействованы, чтобы эту добрую традицию проведения республиканских субботников продолжить", - сказал Алексей Кушнаренко.