44 архивных снимка. Нелегкие судьбы белорусок военного лихолетья представлены на выставке в Минске

"Женщина. Война. Победа". В Минске открылась совместная фотовыставка Белорусского союза женщин и Белорусского телеграфного агентства.



В экспозиции 44 архивных снимка. В каждой фотографии - истории белорусок, которым пришлось столкнуться со страшными событиями в годы военного лихолетья и после него.





Ведь женщины на фронте были наравне с мужчинами. Воевали в партизанских отрядах, водили танки, управляли самолетами, лечили раненых. А после из руин поднимали разрушенные города и заводы.