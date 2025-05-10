3.68 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
44 архивных снимка. Нелегкие судьбы белорусок военного лихолетья представлены на выставке в Минске
"Женщина. Война. Победа". В Минске открылась совместная фотовыставка Белорусского союза женщин и Белорусского телеграфного агентства.
В экспозиции 44 архивных снимка. В каждой фотографии - истории белорусок, которым пришлось столкнуться со страшными событиями в годы военного лихолетья и после него.
Ведь женщины на фронте были наравне с мужчинами. Воевали в партизанских отрядах, водили танки, управляли самолетами, лечили раненых. А после из руин поднимали разрушенные города и заводы.
Фотовыставка "Женщина. Война. Победа" будет работать до 3 июля включительно в торговом центре "Першы нацыянальны гандлёвы дом". Вход свободный.