49 предупреждений выдал Белгидромет за 2 месяца лета. Чего ждать белорусам от августа

За последние 50 лет количество природных катастроф в мире увеличилось в 5 раз. В Беларуси только с начала этого года было 22 опасных явления. Будут ли сюрпризы природы в августе, какие методы и новации в работе используют наши метеорологи?

В июле разгул стихии на Витебщине. Мощный смерч прошел по территории региона, порывы ветра достигали 80 километров в час. Последствия урагана в это время всей страной устраняли и в Могилеве.

Крушила стихия все на своем пути двумя неделями позже и в Минском районе. Местный лес в Колодищах, который облюбовали жители, ветер буквально стер - почти 1800 поваленных деревьев. Европейская база данных опасных явлений погоды классифицировала это событие как торнадо.

В условиях проливных дождей и зноя проходит и уборочная кампания в Беларуси

"Были повреждены и зерновые культуры, но, к счастью, было время на пересев. Да, пришлось потратить дополнительные средства, но уже сейчас мы видим результаты этой работы: урожай зерновых на данный момент выглядит довольно неплохо. Конечно, погода в июле ежедневно вносила свои коррективы в проведение любых полевых работ", - рассказала начальник службы гидрологии и агрометеорологии Республиканского центра по гидрометеорологии Екатерина Истомина.

Оранжевый уровень опасности - 49 предупреждений за летний период 2025 года

За 2 месяца Белгидромет выдал 49 предупреждений - это так называемый оранжевый уровень опасности. К слову, это самый высокий показатель за последнее десятилетие.

Татьяна Четырко, начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии: "Белгидромет оснащен сетью доплеровских метеорологических радиолокаторов. Всего их 5, расположены они в Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле и Минске. Эта сеть полностью покрывает территорию Беларуси, поэтому мы можем практически в реальном времени, с интервалом в 10 минут, наблюдать, как развиваются и куда смещаются атмосферные образования, как формируется кучево-дождевое облако, какова его интенсивность, какую потенциальную опасность оно может представлять".

Елена Комаровская, ведущий инженер-метеоролог отдела Республиканского центра по гидрометеорологии: "За эти 2 месяца выпало 222 миллиметра осадков - это соответствует норме всего летнего сезона.За летний сезон выпадает 226 миллиметров осадков. Дождливыми оказались и июнь, и июль. В каждом из этих месяцев отмечалось от 8 до 20 дней с осадками более 1 миллиметра, тогда как норма - не более 11 дней".