50 компетенций и более тысячи участников. В Минске стартовал конкурс ProfSkills Belarus

"Сегодня в целом общемировая тенденция - это особое внимание профессиональному образованию. Оно выходит на принципиально новый уровень с внедрением технологий "Индустрии 4.0". Те требования, которые предъявляются обычным рабочим профессиям, существенно трансформируются, изменяются. Это связано с автоматизацией, роботизацией, появлением современных технологий, современных инструментов и, конечно, здесь мы видим очень высокий интерес у наших зарубежных коллег. В этом году к нам приехали почти 100 частников из семи стран. Для нас это очень важно, потому что это возможность с одной стороны проявить себя на международном уровне, с другой - посмотреть и поучиться, что могут предложить наши зарубежные коллеги из Китая, России, Узбекистана, Зимбабве и других стран с точки зрения повышения своих компетенций".