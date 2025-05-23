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50 компетенций и более тысячи участников. В Минске стартовал конкурс ProfSkills Belarus
Более тысячи конкурсантов и экспертов принимают участие в конкурсе ProfSkills Belarus 2025. В Минске уже стартовали первые состязания среди молодежи.
Лучшие специалисты демонстрируют свои способности в 50 компетенциях. Это сферы производственных, информационных, строительных, транспортных технологий, а также соцуслуг, моды и дизайна.
Конкурс ProfSkills Belarus 2025 расширяет свои границы и наполняется по составу. Более тысячи конкурсантов и экспертов со всей Беларуси, а также ближнего и дальнего зарубежья готовы показывать, на что они способны.
Соревнуются рабочие, специалисты колледжей и вузов в 50 компетенциях. Сферы абсолютно разные: от производства и строительства до моды и флористики. Футбольный манеж - это основное место соревнований.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
"Сегодня в целом общемировая тенденция - это особое внимание профессиональному образованию. Оно выходит на принципиально новый уровень с внедрением технологий "Индустрии 4.0". Те требования, которые предъявляются обычным рабочим профессиям, существенно трансформируются, изменяются. Это связано с автоматизацией, роботизацией, появлением современных технологий, современных инструментов и, конечно, здесь мы видим очень высокий интерес у наших зарубежных коллег. В этом году к нам приехали почти 100 частников из семи стран. Для нас это очень важно, потому что это возможность с одной стороны проявить себя на международном уровне, с другой - посмотреть и поучиться, что могут предложить наши зарубежные коллеги из Китая, России, Узбекистана, Зимбабве и других стран с точки зрения повышения своих компетенций".
В рамках ProfSkills в Минске организованы специальные категории для участников с ограниченными возможностями. Соревнования продлятся до 25 мая. А вечером 23 мая состоится торжественное открытие конкурса на "Чижовка-Арене".