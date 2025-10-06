50 лет истории - БГУКИ празднует юбилей

Праздничная неделя в Белорусском университете культуры и искусств. В этот день, 6 октября, в 1975 году - тогда еще Минский институт культуры - торжественно открыл свои двери. Отмечать юбилейную дату будут масштабно. В расписании и гала-концерт во Дворце Республики.

Узнали, как писалась история творческой альма-матер.

Полвека истории

Сегодня на улице Рабкоровской царит, как сказали бы современники, особый вайб. Студенческие разговоры, взгляды, более чем осознанные, немного шалостей.

Университет-именинник начал писать летопись жизни в далеком 1975-м. Не все знают, но когда- то эта улица была болотом, после войны складом для поврежденной техники. Но в 70-х послевоенная стройка дошла и до этой точки. Ведь время требовало возрождения не только материального, но и культурного богатства.

4 мая 1975 года Советом Министров БССР было принято решение о создании Минского института культуры.

Обустраивать и придавать зданию, тогда еще институту, особый лоск университетской интеллигенции приходилось самим. Студенты наравне с преподавателями и администрацией вместе готовили помещение к открытию. Убирали, мыли, чистили, переносили мебель. Родной дом обустроили сами. О том, как это было, вспоминают и теперь.

Задавать тенденции и делать культуру брендом - лейтмотив работы Белорусского государственного университета культуры и искусств. Движущая сила - прежде всего люди. Сегодня в университете действуют 4 факультета, 24 специальности. Не забывают и про международное сотрудничество. Двигаться в ритме БГУКИ учатся не только ребята из Беларуси, но и из Китая, России, Африканского континента, Литвы, Латвии, Израиля, Японии.

Время проходит, поколение студентов сменяется. Но есть и те, кого по праву можно назвать старожилами университета. Нести живую историю своими глазами продолжает преподавательский состав.

Для Светланы Вячеславовны Гутковской это будет уже 19-й выпуск. Роман с университетом для профессора начался с 1978 года. Прошли годы, и оказалось, что это уже на всю жизнь. Заведующая кафедрой хореографии, заслуженный деятель искусств Беларуси Светлана Гутковская начала свой творческий путь здесь будучи студенткой, позже продолжила в качестве преподавателя.

Костяк университета - студенты. Созвездие талантов и кладезь умений, иначе не скажешь. Они будущие народники, артисты, музыканты. Их главный инструмент - они сами. БГУКИ - площадка, где проходит становление каждого зашедшего в эти двери, они не ждут удачу, а используют возможность. Звездной болезнью не страдают, напротив, оправдывают звание студента.