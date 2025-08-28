65 % белорусских школьников в новом учебном году будут питаться бесплатно

65 % школьников в новом учебном году будут питаться бесплатно. Речь о малообеспеченных и многодетных семьях, а также воспитанниках сельских школ и спортивных классов.

Остальным учащимся организуют питание на платной основе. Они будут возмещать только стоимость продуктов.

Люция Михальчук, начальник отдела по организации питания Академии образования Министерства образования Беларуси:

"Организацию питания планируется осуществлять как собственными силами для 41 % учащихся, так и сторонними организациями для остальных 59 % детей".