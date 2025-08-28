3.69 BYN
65 % белорусских школьников в новом учебном году будут питаться бесплатно
Автор:Редакция news.by
65 % школьников в новом учебном году будут питаться бесплатно. Речь о малообеспеченных и многодетных семьях, а также воспитанниках сельских школ и спортивных классов.
Остальным учащимся организуют питание на платной основе. Они будут возмещать только стоимость продуктов.
Люция Михальчук, начальник отдела по организации питания Академии образования Министерства образования Беларуси:
"Организацию питания планируется осуществлять как собственными силами для 41 % учащихся, так и сторонними организациями для остальных 59 % детей".
В целом серьезных перемен в подходе к питанию детей не планируется. В новом учебном году в школьных столовых организуют питание для более чем миллиона учащихся.