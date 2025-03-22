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82-я годовщина со дня трагедии в Хатыни - на мемориале возлагают цветы
22 марта в мемориальном комплексе "Хатынь" проходят мероприятия, посвященные 82-й годовщине со дня трагедии белорусской деревни. Начались они литургией и заупокойной литией в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы, сообщает БЕЛТА.
В день памяти белорусской деревни, сожженной карателями 82 года назад, 22 марта 1943 года, вместе с ее 149 жителями, среди которых было 75 детей, на мемориале, открывшемся в 1969 году, с самого утра проходит народное возложение цветов. В Хатынь, ставшую символом памяти и скорби, едут все, кто желает отдать дань уважения предкам, погибшим, но не покоренным. Пройти, склонив голову, по ее мощеным ребристым камнем дорожкам, застыть под метроном колоколов в минуте молчания, чтобы снова задуматься о хрупкости мира на земле.
Первым к Вечному огню лег венок от Президента Республики Беларусь как символ того, что вся страна сегодня скорбит, вспоминая жителей Хатыни, а также жителей белорусских деревень, разделивших ее судьбу. Таких населенных пунктов 288, частично или полностью уничтоженных - более 12 тыс.
Букеты из роз и гвоздик к Вечному огню и фигуре Непокоренного человека возлагают лица, занимающие высшие государственные должности, представители министерств и ведомств, общественных организаций, делегации областей, молодежь. Сегодня в Хатыни много белорусских семей, гостей из России и стран СНГ.
Как сообщалось ранее, чтобы в день памяти сожженной деревни мемориал посетило как можно больше желающих, в МК "Хатынь" 22 марта курсирует из Минска специальный автобусный маршрут № 659.