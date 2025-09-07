872 дня мужества и боли: 8 сентября отмечается День памяти жертв блокады Ленинграда

8 сентября - День памяти жертв блокады Ленинграда. Одна из самых страшных трагедий в истории Великой Отечественной войны длилась 872 дня.

8 сентября 1941 года город оказался в тисках вражеского кольца, отрезавшего его от большой земли.

За долгие месяцы фашисты сбросили на Ленинград 150 тыс. тяжелых артиллерийских снарядов и свыше 107 тыс. зажигательных и фугасных бомб. Они разрушили 3 тыс. зданий, повредили - больше 7 тыс. Все главные памятники города уцелели: ленинградцы спрятали их, укрыв мешками с песком и фанерными щитами.

В осажденном городе оказались свыше 2,5 млн жителей, включая 400 тыс. детей. Постепенно иссякли запасы продовольствия, топлива, воды, прекратилась подача света и тепла. Каждый день от голода умирали более 4 тыс. человек, смертность выросла в 100 раз.

"Дорога жизни" через Ладогу стала единственной нитью, связывавшей город со страной. По ней доставляли продовольствие и боеприпасы, эвакуировали больных и раненых. Но поставок были недостаточно, а дорога находилась под постоянным огнем противника.