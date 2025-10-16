3.71 BYN
90 лет истории - Республиканская гимназия-колледж отметила юбилей
90 лет как двери Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки впервые распахнулись. Большой юбилей встретила альма-матер известных музыкантов, вокалистов, дирижеров.
В день рождения праздник создали сами: посвящение в первокурсники, капустник, показали мастерство игры на музыкальных инструментах и не только. В ноябре юбилейную историю завершат Гранд-концертом. Праздничные торжества продолжат на сцене Белгосфилармонии.
Наталья Коротина, директор Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
"На протяжении всех 90 лет гимназия-колледж выпускала самых профессиональных музыкантов, которые становились в будущем частью творческих коллективов. Мы готовим профессионалов своего дела, которые действительно преданы музыкальному искусству".
Сегодня гимназия-колледж является одной из старейших в сфере культуры. В творческой семье насчитывается свыше 400 учащихся. Получать знания сюда приезжают ребята не только со всей Беларуси, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.