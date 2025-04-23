96 библиотек подготовили необычные культурные программы к акции "Библионочь-2025"

96 белорусских библиотек откроют свои двери для посетителей во время "Библионочи-2025" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5af94d33-f4e1-4e22-affa-b18668101c5e/conversions/79ee5f98-1837-41c7-9222-287c83a6c9a2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5af94d33-f4e1-4e22-affa-b18668101c5e/conversions/79ee5f98-1837-41c7-9222-287c83a6c9a2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5af94d33-f4e1-4e22-affa-b18668101c5e/conversions/79ee5f98-1837-41c7-9222-287c83a6c9a2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5af94d33-f4e1-4e22-affa-b18668101c5e/conversions/79ee5f98-1837-41c7-9222-287c83a6c9a2-xl-___webp_1920.webp 1920w

В акции "Библионочь-2025" примут участие 96 библиотек из 81 города, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заведующего сектором социально-культурных проектов отдела связей с общественностью Национальной библиотеки Беларуси Юлию Валуеву.

"Культурно-просветительская акция "Библионочь-2025" в поддержку чтения пройдет в Беларуси 25 апреля. В этот вечер библиотеки расширят формат своей работы и представят посетителям необычные культурные программы. В этом году в акции участвуют 96 библиотек из 81 города. Каждая из них подготовила для своих гостей необычную программу, но основная тема - 80-летие победы в Великой Отечественной войне", - сказала Юлия Валуева.

Попасть на мероприятие можно будет совершенно бесплатно. Библиотеки откроют свои двери для гостей всех возрастов.

К слову, те, кто придет в Национальную библиотеку, смогут погрузиться в героическую атмосферу военных лет. Сотрудники НБРБ подготовили более 20 тематических площадок: экскурсии, квесты, интерактивы, музыкальная программа, игры, театрализованное представление, мастер-классы и творческие встречи. Мероприятие пройдет с 19:00 до 23:00.

"Мы предлагаем нашим посетителям проникнуться историей военных лет на презентации серии проектов к 80-летию победы в Великой Отечественной войне от Белорусского союза журналистов. Также даем шанс окунуться в необычно красивое театрализованное представление, посвященное победному маю. Оно проводится совместно с Национальной школой красоты. Участие в представлении примут участие "Мисс Беларусь-2023" и "Мисс Минск-2025". А любители интеллектуальных заданий могут поучаствовать в активных квестах или поработать в мастерской редакции военной газеты", - отметила Юлия Валуева.

Кроме того, в нацбиблиотеке будет работать танцевальная площадка, запланированы показ фильма "Время вернуться", а также встречи с писателями и с лидерами мнений. Свою программу представит Китайский культурный центр, пройдут шахматно-шашечные турниры, музыкальный салон, практическая программа по психологии. Можно будет ближе познакомиться с арома- и звукотерапией.