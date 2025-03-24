Абитуриенты из России могут поступать в белвузы на бюджет и распределяться на предприятия страны

Абитуриенты из России могут поступить в наши вузы на бюджет и распределиться на белорусские предприятия. Об этом рассказал первый заместитель министра образования Беларуси Александр Баханович на пресс-конференции "О вступительной кампании 2025 года", которая прошла в Национальном пресс-центре. Об этом пишет БЕЛТА.

"В рамках Союзного государства мы предоставляем равные права для абитуриентов из Российской Федерации. Так, у граждан РФ стало еще больше возможностей поступить в белорусские вузы, а именно на бюджетную форму обучения по результатам ЕГЭ. Важно отметить, что после окончания вуза они смогут трудоустроиться на белорусские предприятия. В этом году на бюджетную форму обучения абитуриентов из России смогут зачислить в 30 вузов на 131 специальность согласно перечню, который включает более 850 мест. В ближайшее время этот перечень будет размещен на информационных ресурсах министерства и вузов", - сообщил Александр Баханович.