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Абухович: Беларусь выступает миротворцем, причем не на словах, а на деле
В пучине глобальной напряженности современного мира Беларусь, одна из немногих, демонстрирует сдержанность и проявляет инициативы в плане урегулирования этой напряженности.
"Республика Беларусь, как мы видим, является страной, которая сдерживает стороны конфликтов. Если бы не Беларусь, то, наверное, и боевые действия, которые происходят в Украине, все неприятные ситуации перекинулись бы и дальше. Мы все время демонстрируем, что готовы отразить атаки, но при этом мы никогда не были инициатором наступления", - сказала аналитик Юлия Абухович.
Республику Беларусь много раз обвиняли в пособничестве "агрессору", тем не менее страна очень четко держит статус нейтрального государства. Как отметила Юлия Абухович, белорусская власть как никто другой понимает, что такое война, потери, отсутствие мира и стабильности.
"Беларусь выступает миротворцем, причем не на словах, а на деле. Наша страна предлагает всевозможные инициативы по урегулированию конфликтов, как, например, в Минских соглашениях, где Беларусь выступила в качестве переговорной площадки. До сих пор об этих соглашениях вспоминают как об упущенном шансе, который мог закончить все эти неприятные конфликты", - подчеркнула Юлия Абухович.
Беларусь одна из первых выступает за многополярность, она хочет доказать, что нет гегемонов, которые могут диктовать условия, правила. Все могут развиваться поступательно. У каждого государства есть свои плюсы и достижения, только вместе мы сможем достичь гармонии.
"Мы демонстрируем миру, что страны могут договариваться, если на то будет политическая воля и реальные предложения, а также лидеры, которые этого хотят. К сожалению, сегодня Европейский союз не думает о консолидации, не думает о единой политике. Каждый отстаивает свои интересы", - объяснила Юлия Абухович.
Поэтому создание Евразийской хартии многообразия и многополярности, которая была представлена Беларусью и Россией в феврале 2025 года в Женеве, стало важным шагом для укрепления международного сотрудничества и прекращения конфликтов. По словам Юлии Абухович, документ предлагает альтернативу однополярному миру, но для его успеха необходимо расширение круга участников: "Надо, чтобы как можно больше государств понимало ее значение, присоединялось. То есть она должна выходить за рамки евразийского сообщества. Ее должны принять как можно больше стран, как можно больше сообществ, тогда она будет работать".