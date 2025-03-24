Абухович: Беларусь выступает миротворцем, причем не на словах, а на деле

В пучине глобальной напряженности современного мира Беларусь, одна из немногих, демонстрирует сдержанность и проявляет инициативы в плане урегулирования этой напряженности.

"Республика Беларусь, как мы видим, является страной, которая сдерживает стороны конфликтов. Если бы не Беларусь, то, наверное, и боевые действия, которые происходят в Украине, все неприятные ситуации перекинулись бы и дальше. Мы все время демонстрируем, что готовы отразить атаки, но при этом мы никогда не были инициатором наступления", - сказала аналитик Юлия Абухович.

Республику Беларусь много раз обвиняли в пособничестве "агрессору", тем не менее страна очень четко держит статус нейтрального государства. Как отметила Юлия Абухович, белорусская власть как никто другой понимает, что такое война, потери, отсутствие мира и стабильности.

"Беларусь выступает миротворцем, причем не на словах, а на деле. Наша страна предлагает всевозможные инициативы по урегулированию конфликтов, как, например, в Минских соглашениях, где Беларусь выступила в качестве переговорной площадки. До сих пор об этих соглашениях вспоминают как об упущенном шансе, который мог закончить все эти неприятные конфликты", - подчеркнула Юлия Абухович.

Беларусь одна из первых выступает за многополярность, она хочет доказать, что нет гегемонов, которые могут диктовать условия, правила. Все могут развиваться поступательно. У каждого государства есть свои плюсы и достижения, только вместе мы сможем достичь гармонии.

"Мы демонстрируем миру, что страны могут договариваться, если на то будет политическая воля и реальные предложения, а также лидеры, которые этого хотят. К сожалению, сегодня Европейский союз не думает о консолидации, не думает о единой политике. Каждый отстаивает свои интересы", - объяснила Юлия Абухович.