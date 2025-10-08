Абухович: Как дальше США станут жить, будут диктовать финансы

В США широко распространяется теория заговора: чтобы сделать Америку снова великой, ее нужно уничтожить до основания, чтобы межпартийное противостояние рухнуло, а на его развалинах сделать что-то новое, пересобрать США в технологическое и высокоразвитое государство.

Несколько раз в истории Соединенные Штаты уже сталкивались с таким и видели, что это может быть частью определенных действий политического истеблишмента. Что думает по этому поводу аналитик Юлия Абухович? Действительно ли США толкают к краху, чтобы списать безумный госдолг, мобилизовать общество и избавиться от иждивенчества, которое укоренилась в определенной части американского общества?

"Это политика президента США Дональда Трампа, который старается решить эти вопросы жесткими мерами, отсутствием каких-то социальных программ, заставить всех работать, работать на Америку, то есть фермеров вернуться в поля, а рабочих - на заводы", - сказала аналитик в "Актуальном интервью".

Но сколько лет существуют США, столько насчитывается взлетов и падений, приход то республиканцев, то демократов, при этом риторика у них практически никогда не меняется, просто у кого-то плюс в одну сторону, у кого-то - в другую. В любом случае они действуют одинаково. "Самое важное, что за этим всем стоят финансы, которые и будут диктовать, как дальше Америка будет жить. Надо будет проплатить, чтобы были дополнительные волнения, то деньги туда вольются", - пояснила Юлия Абухович.

По ее словам, сегодня видно, как Трамп жестко закручивает гайки тому же Соросу и остальным фондам, которые мутили воду и "ловили" в ней рыбу. Сегодня американский лидер пытается применять жесткие меры. Насколько у него это получится и насколько ему позволят далеко зайти, покажет время.