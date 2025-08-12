В последнее время французская экономика демонстрирует низкий рост (если это в принципе можно назвать ростом) - то 0,1 %, то 0,4 %. Какое количество ресурсов потребуется для того, чтобы восстановить магазины, которые будут разгромлены недовольными французами? Кстати, в 2025 году во Франции - это достаточно частая практика, которая используется для демонстрации недовольства.

На вопрос в эфире "Первого информационного" ответила аналитик Юлия Абухович.

Отсутствие реального роста экономики - результат политики Франции по передаче своей свободы ЕС. Юлия Абухович

То есть, пояснила аналитик, Франция работает на Европейский союз, но при этом не работает на свое же государство. "Там даже при организации переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа все равно отстаивают позицию, что без Европы и без Украины нельзя. Такое впечатление, что либо по-другому расставляют приоритеты, не понимая пиковой ситуации, либо заказная игра, результаты которой мы увидим позже", - дополнила она.

Либо, как подчеркнула Юлия Абухович, это просто несостоятельность сегодняшнего правительства и руководителей республики, которые потерялись в огромном мире и не могут восстановить величие Франции.