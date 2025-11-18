Академия управления готовит новый тип управленцев в Беларуси с учетом современных вызовов

Фото pexels.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc6c91e7-8b4d-4631-9336-dd827f011dd7/conversions/6c896c2a-9ef3-48cc-8371-d6e03674502c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc6c91e7-8b4d-4631-9336-dd827f011dd7/conversions/6c896c2a-9ef3-48cc-8371-d6e03674502c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc6c91e7-8b4d-4631-9336-dd827f011dd7/conversions/6c896c2a-9ef3-48cc-8371-d6e03674502c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc6c91e7-8b4d-4631-9336-dd827f011dd7/conversions/6c896c2a-9ef3-48cc-8371-d6e03674502c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото pexels.com

Перед Академией управления при Президенте Беларуси стоят важные задачи. Глава государства Александр Лукашенко обратил внимание, что учебное заведение должно стать лидером вузов в стране.

В условиях современных экономических и социальных вызовов в Беларуси формируется новый тип управленца, способного оперативно реагировать на быстро меняющуюся реальность. Ключевую роль в этом процессе играют специальные образовательные проекты, такие как школа председателей районных исполнительных комитетов. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Особое внимание уделяется подготовке управленцев на местах. "Я приведу как пример наш один из флагманских проектов, который сейчас реализуется активно. Это школа председателей районных исполнительных комитетов", - сообщил ректор Академии управления при Президенте Беларуси Денис Дук.

Он отметил ценность прямого общения между управленцами разных уровней: "Эта школа представителей райисполкомов показала, насколько горизонтальные связи сегодня важны".

"Когда лекцию читает, например, министр экономики, министр сельского хозяйства, то каждый из них ставит те задачи и показывает механизм решения этих задач, исходя из своей конкретной отрасли, - пояснил ректор Академии управления. - И когда он слышит мнение компетентное из первых уст, это не просто лекция-монолог, это диалог, решение конкретных проблем".

Беларусь также активно взаимодействует с Россией в сфере подготовки управленцев. По словам Дениса Дука, такие обмены меняют восприятие: "Мы увидели, что люди приехали к нам с одним взглядом на нашу страну и уехали с совершенно иным. Для многих, например, было открытие, что те продукты, которые они едят ежедневно, сделаны в Беларуси. Они увидели предприятия, на которых эти продукты изготавливаются, пообщались с нашими управленцами, обменялись опытом. Потом в этой горизонтальной плоскости они совместно будут решать важные для экономик задачи".

"Учитывая, что российские губернаторы встречаются с Александром Григорьевичем буквально каждую неделю, то укрепление горизонтальных связей - это очень важная стратегическая задача для Республики Беларусь, тем более мы живем в Союзном государстве", - подчеркнул Денис Дук.