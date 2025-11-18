3.68 BYN
Академия управления готовит новый тип управленцев в Беларуси с учетом современных вызовов
Перед Академией управления при Президенте Беларуси стоят важные задачи. Глава государства Александр Лукашенко обратил внимание, что учебное заведение должно стать лидером вузов в стране.
В условиях современных экономических и социальных вызовов в Беларуси формируется новый тип управленца, способного оперативно реагировать на быстро меняющуюся реальность. Ключевую роль в этом процессе играют специальные образовательные проекты, такие как школа председателей районных исполнительных комитетов. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
Особое внимание уделяется подготовке управленцев на местах. "Я приведу как пример наш один из флагманских проектов, который сейчас реализуется активно. Это школа председателей районных исполнительных комитетов", - сообщил ректор Академии управления при Президенте Беларуси Денис Дук.
Он отметил ценность прямого общения между управленцами разных уровней: "Эта школа представителей райисполкомов показала, насколько горизонтальные связи сегодня важны".
"Когда лекцию читает, например, министр экономики, министр сельского хозяйства, то каждый из них ставит те задачи и показывает механизм решения этих задач, исходя из своей конкретной отрасли, - пояснил ректор Академии управления. - И когда он слышит мнение компетентное из первых уст, это не просто лекция-монолог, это диалог, решение конкретных проблем".
Беларусь также активно взаимодействует с Россией в сфере подготовки управленцев. По словам Дениса Дука, такие обмены меняют восприятие: "Мы увидели, что люди приехали к нам с одним взглядом на нашу страну и уехали с совершенно иным. Для многих, например, было открытие, что те продукты, которые они едят ежедневно, сделаны в Беларуси. Они увидели предприятия, на которых эти продукты изготавливаются, пообщались с нашими управленцами, обменялись опытом. Потом в этой горизонтальной плоскости они совместно будут решать важные для экономик задачи".
"Учитывая, что российские губернаторы встречаются с Александром Григорьевичем буквально каждую неделю, то укрепление горизонтальных связей - это очень важная стратегическая задача для Республики Беларусь, тем более мы живем в Союзном государстве", - подчеркнул Денис Дук.
Создание системы подготовки управленцев, сочетающей теоретические знания с практическим опытом и межрегиональным взаимодействием, становится ключевым элементом обеспечения устойчивого развития Беларуси в современных условиях.