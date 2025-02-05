Актив Поставского и Оршанского районов первый посетил Дворец Независимости после выборов Президента

Во Дворец Независимости на первую после завершения выборов Президента экскурсию прибыла делегация Витебской области, состоящая из более 120 человек.

Это работники предприятий и организаций, активисты общественных объединений и политических партий, представители сферы образования и здравоохранения, молодые специалисты.

Экскурсанты хорошенько подготовились и приехали с презентами. Хлебопеки из Копыси передали Президенту Беларуси Александру Лукашенко свой хлеб из новой пекарни, которую возродили по личному поручению главы государства. Работники Оршанского льнокомбината представили специально вытканное полотно "Надо!". Когда одноименный флешмоб вирусился в соцсетях, сотрудники завода подхватили идею и перенесли слово с большим смыслом на льнополотно.

"Все люди с удовольствием поддержали эту идею. Понадобилось буквально несколько дней на разработку эскиза, чтобы запустить все машины", - рассказала начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Оршанского райисполкома Мария Шматова.

Также гости погрузились в историю и атмосферу главной площадки страны. Гостям рассказали историю создания дворца, показали убранство, а также знаменитые залы и кабинеты, где решают важные для государства вопросы.

Как отметили посетители, этот день им запомнится точно на всю жизнь. Ведь не так много стран, где двери главного символа страны открыты для простых людей.

Лилия Бресская, учитель Воропаевской средней школы:

"Берет гордость, когда идешь из зала в зал. Видишь, насколько качественно эта красота сделана, понимаешь, что это представляет весь белорусский народ. Ты гордишься этим, ценишь".