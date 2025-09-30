Александр Кулик: В Беларуси в 2024-м после бурелома убрали 6,5 млн кубометров растений

2025 год для работников лесного хозяйства Беларуси выдался сложным - погода внесла свои коррективы. Как проходит лесовосстановление и очистка леса после буреломов, рассказал в "Актуальном интервью" министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.

Министр подчеркнул, что сложным был и 2024 год, и 2022-й, ведь, к сожалению, природные катаклизмы преподносят сюрпризы.

Факт В Беларуси в 2024 году после бурелома убрали 6,5 млн кубометров растений. Такую статистику привел министр лесного хозяйства.

"3,5 млн кубометров - усыхание насаждений. Изменение климата не проходит просто так, поэтому не природа под нас должна подстраиваться, а люди должны вовремя реагировать", - подчеркнул министр лесного хозяйства.

Первой реакцией, обратил внимание министр, должно стать спасение ресурса, который был на буреломах в 2024 году. А усыхание насаждений только для лесхоза является неприятным сюрпризом. "При разработке получается много низкотоварной древесины - это балансовое техсырье, которое сейчас не очень востребовано. Мы принимаем меры, в том числе и обращаемся к главе государства (Президенту Беларуси Александру Лукашенко. - прим. news.by), чтобы попробовать что-то продать в круглом виде", - поделился Александр Кулик.

сотрудники лесхоза убирают поваленное дерево news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cabf01c-bfd1-41f1-ae31-912e4ed73952/conversions/ec119ae0-e8bf-49d1-92b0-1ae842528a94-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cabf01c-bfd1-41f1-ae31-912e4ed73952/conversions/ec119ae0-e8bf-49d1-92b0-1ae842528a94-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cabf01c-bfd1-41f1-ae31-912e4ed73952/conversions/ec119ae0-e8bf-49d1-92b0-1ae842528a94-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cabf01c-bfd1-41f1-ae31-912e4ed73952/conversions/ec119ae0-e8bf-49d1-92b0-1ae842528a94-xl-___webp_1920.webp 1920w

В 2025-м от бурелома серьезно пострадала Могилевская область, поэтому до 1 декабря сотрудникам лесхозов остается убрать еще 1,8 млн поваленных и сломанных деревьев. К слову, сразу проводится и лесовосстановление, потому что срубить лес и вывезти его - одно дело, но необходим непрерывный процесс, чтобы свободные места не зарастали древесно-кустарниковой растительностью.