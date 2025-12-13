Александр Новиков: В стабфонд УП "Партизанское" заложено 5,7 тыс. тонн продукции

Фото: pexels.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aac53060-193b-469e-9c97-f879b90dd4da/conversions/47735207-e37b-4747-a9a0-c486e5a22cc4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aac53060-193b-469e-9c97-f879b90dd4da/conversions/47735207-e37b-4747-a9a0-c486e5a22cc4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aac53060-193b-469e-9c97-f879b90dd4da/conversions/47735207-e37b-4747-a9a0-c486e5a22cc4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aac53060-193b-469e-9c97-f879b90dd4da/conversions/47735207-e37b-4747-a9a0-c486e5a22cc4-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: pexels.com

УП "Партизанское" закрывает потребность в овощах всех детских садов и больниц Минска. Какие объемы продукции заложило предприятие на 2026 год, рассказали в "Актуальном интервью".

Гендиректор УП "Партизанское" Александр Новиков заявил, что на сегодняшний день заложено 5,7 тыс. т продукции, в том числе яблок 920 т, лука - 320 т, свеклы - 650 т, моркови - 580 т, капусты - 970 т. Этими объемами закрываются все детские сады и больницы Минска, хватает для закрытия и комбинатов школьного питания по капусте, вакуумированной свекле и моркови.

Дети - это святое, и об этом говорится всегда, и это накладывает дополнительную ответственность на предприятие, ведь продукция дальше отправляется в детские столовые.

"Несмотря на ответственность, вся продукция принимается только в соответствии с ГОСТом. Сегодня все холодильные камеры на предприятии прошли аттестацию и имеют сертификат о возможности хранения продукции", - особо подчеркнул собеседник.