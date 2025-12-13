3.72 BYN
Александр Новиков: В стабфонд УП "Партизанское" заложено 5,7 тыс. тонн продукции
УП "Партизанское" закрывает потребность в овощах всех детских садов и больниц Минска. Какие объемы продукции заложило предприятие на 2026 год, рассказали в "Актуальном интервью".
Гендиректор УП "Партизанское" Александр Новиков заявил, что на сегодняшний день заложено 5,7 тыс. т продукции, в том числе яблок 920 т, лука - 320 т, свеклы - 650 т, моркови - 580 т, капусты - 970 т. Этими объемами закрываются все детские сады и больницы Минска, хватает для закрытия и комбинатов школьного питания по капусте, вакуумированной свекле и моркови.
Дети - это святое, и об этом говорится всегда, и это накладывает дополнительную ответственность на предприятие, ведь продукция дальше отправляется в детские столовые.
"Несмотря на ответственность, вся продукция принимается только в соответствии с ГОСТом. Сегодня все холодильные камеры на предприятии прошли аттестацию и имеют сертификат о возможности хранения продукции", - особо подчеркнул собеседник.
Что касается овощей, то они привозятся в Минск со всех регионов Беларуси. Гендиректор предприятия отметил, что сложилось так, что Столинский район доставляет яблоки, капусту. Могилевская область - лук, картофель. "Сейчас каждая область осваивает новые сорта и культуры. Да, есть хозяйства, которые специализируются сугубо на картофеле или свекле. Но обычно фермер, что выгоднее, то и посадит", - сказал Александр Новиков.