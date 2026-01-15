Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Александр Тищенко высказал мнение, что Реза Пехлеви является "политическим дублером" от США
Фото sb.by

Публичные заявления наследного принца Ирана Резы Пехлеви, призывающего к штурму правительственных зданий в Иране, вызывают вопросы о логике и истинных целях оппозиции. По мнению экспертов, фигура претендента на престол является частью обширной системы политических "дублеров", которые Вашингтон держит наготове для смены неугодных режимов по всему миру, особенно в ресурсных и транзитных узлах. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Эксперт по национальной безопасности, официальный представитель РОО "Белая Русь" Александр Тищенко обратил внимание на противоречие в риторике Пехлеви, прожившего почти всю жизнь в США. По его мнению, это просто "борьба за власть", а не искреннее стремление к свободе.

Сама фигура Пехлеви вписана в глобальную американскую стратегию. "На сегодняшний день существует порядка 20 стран, в которых в интересах Америки существуют политические дублеры, заготовки - либо это какой-то лидер, либо это какой-то кабинет", - заявил эксперт. Иран, по его словам, является одной из таких целей из-за своего стратегического положения.

"Иран - это такая же цель и мишень относительно транзита. Во-первых, там нефть и транзит, коридоры, а еще у них есть уран", - пояснил Александр Тищенко. Смена власти в Тегеране нужна США для того, чтобы подорвать российско-иранское сотрудничество, в частности, по проекту коридора "Север-Юг", и установить контроль над альтернативными маршрутами, такими как Зангизурский коридор.

При этом угрозы силового вмешательства в поддержку протестующих, по мнению эксперта, являются в большей степени блефом и давлением. "На сегодняшний момент вряд ли они могут себе позволить какие-то крупные операции", - считает он.

В основе действий администрации Трампа, по мнению аналитика, лежит трансформация роли США в мире из гегемона в "мирового управляющего". "Трамп, он же девелопер, он таким геостратегическим, геополитическим девелопером в мире хочет и выглядеть. Он контролирует все коридоры, он контролирует все ресурсы и просто-напросто раздает аренду, лицензии", - заявил эксперт. В этой логике США не обязательно владеть ресурсами напрямую, достаточно контролировать доступ к ним и устанавливать свои правила игры.

"Поэтому уже пора, наверное, забывать о гегемонии Америки. Надо понимать, что это управляющая компания", - резюмировал аналитик.

Таким образом, ситуация вокруг Ирана раскрывается не как внутренний конфликт, а как элемент глобальной стратегии по установлению контроля над ключевыми точками планеты, где США действуют не как классическая империя, а как корпорация, "лицензирующая" доступ к ресурсам и маршрутам.

