В Литве беременные женщины вынуждены месяцами ждать приема гинеколога

Система здравоохранения Литвы столкнулась с резкой критикой из-за катастрофических очередей к специалистам. Местные СМИ заявляют, что беременные женщины в стране вынуждены месяцами ждать планового приема у гинекологов и смежных врачей.

Более того, при подозрении на опасные патологии клиники предлагают будущим мамам свободные талоны лишь за пару недель до родов. Направлений от семейных врачей не хватает, а в регистратурах открыто советуют пациенткам самостоятельно обзванивать медучреждения по всей стране.