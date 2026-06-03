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В Литве беременные женщины вынуждены месяцами ждать приема гинеколога

Система здравоохранения Литвы столкнулась с резкой критикой из-за катастрофических очередей к специалистам. Местные СМИ заявляют, что беременные женщины в стране вынуждены месяцами ждать планового приема у гинекологов и смежных врачей.

Более того, при подозрении на опасные патологии клиники предлагают будущим мамам свободные талоны лишь за пару недель до родов. Направлений от семейных врачей не хватает, а в регистратурах открыто советуют пациенткам самостоятельно обзванивать медучреждения по всей стране.

Несмотря на серьезность ситуации, представители Минздрава Литвы продолжают утверждать, что не располагают официальной информацией о проблеме.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

медицинаЛитва