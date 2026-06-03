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Баскетболисты "Гродно-93" второй раз подряд стали чемпионами Беларуси
В Лиде решилась судьба золотых медалей чемпионата Беларуси по баскетболу. На площадке встретились две лучшие команды - "Гродно-93" и "МИНСК". И каждому из клубов нужно было сделать только один шаг навстречу титулу. И он был самый трудный.
С первых минут хозяева были настойчивее в атаке и надежнее в обороне, что по итогу конвертировалось в солидное преимущество - 13 очков отрыва к большому перерыву.
Эдуард Кемен, главный тренер БК "МИНСК":
"У нас все получилось чуть-чуть наоборот. Когда в начале игры мы могли играть быстро и делать какие-то поспешные вещи, и это бы нам простилось, мы делали медленно. А потом в конце, когда нам надо было в какие-то моменты действительно остановиться и довести атаку до логического завершения, мы торопились".
Третью и четвертую четверти гости забрали. Но камбэк совершить им не удалось. Счет встречи - 60:51. "Гродно-93" - чемпион Беларуси. Второй год подряд.
"Гродно-93" в десятый раз стал чемпионом. При этом впервые с 2004 года и женская, и мужская команды из этого города взяли золото - "Олимпия" была лучшей.
Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:
"Здание Дворца игровых видов спорта в Гродно растет с каждым днем. Все наше руководство области переживает за этот объект, потому что такого в Гродно не было. Он будет мирового уровня - с малым и большим залами, современным оборудованием, в нем можно будет чемпионаты принимать".
В бронзовой серии чемпионата также разрешилась интрига. Третье место занял могилевский "Борисфен", который обограл витебский "Рубон". Счет в противостоянии 3:1.