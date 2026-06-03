Баскетболисты "Гродно-93" второй раз подряд стали чемпионами Беларуси

В Лиде решилась судьба золотых медалей чемпионата Беларуси по баскетболу. На площадке встретились две лучшие команды - "Гродно-93" и "МИНСК". И каждому из клубов нужно было сделать только один шаг навстречу титулу. И он был самый трудный.

С первых минут хозяева были настойчивее в атаке и надежнее в обороне, что по итогу конвертировалось в солидное преимущество - 13 очков отрыва к большому перерыву.

Эдуард Кемен, главный тренер БК "МИНСК":

"У нас все получилось чуть-чуть наоборот. Когда в начале игры мы могли играть быстро и делать какие-то поспешные вещи, и это бы нам простилось, мы делали медленно. А потом в конце, когда нам надо было в какие-то моменты действительно остановиться и довести атаку до логического завершения, мы торопились".

Третью и четвертую четверти гости забрали. Но камбэк совершить им не удалось. Счет встречи - 60:51. "Гродно-93" - чемпион Беларуси. Второй год подряд.

"Гродно-93" в десятый раз стал чемпионом. При этом впервые с 2004 года и женская, и мужская команды из этого города взяли золото - "Олимпия" была лучшей.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff7b13b7-5284-49fe-ad37-2f832eac714f/conversions/83799812-b6be-41f1-b4a8-70b30cc8a9f7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff7b13b7-5284-49fe-ad37-2f832eac714f/conversions/83799812-b6be-41f1-b4a8-70b30cc8a9f7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff7b13b7-5284-49fe-ad37-2f832eac714f/conversions/83799812-b6be-41f1-b4a8-70b30cc8a9f7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff7b13b7-5284-49fe-ad37-2f832eac714f/conversions/83799812-b6be-41f1-b4a8-70b30cc8a9f7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"Здание Дворца игровых видов спорта в Гродно растет с каждым днем. Все наше руководство области переживает за этот объект, потому что такого в Гродно не было. Он будет мирового уровня - с малым и большим залами, современным оборудованием, в нем можно будет чемпионаты принимать".