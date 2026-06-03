Петербургский экономический форум соберет участников из 130 стран

Участников из 130 стран, в том числе и Беларуси, соберет Петербургский экономический форум который стартует 3 июня.

Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Пройдет более 150 сессий, объединенных по различным тематическим направлениям. Страной - гостем форума в 2026 году станет Саудовская Аравия.

У посла Беларуси в России запланированы встречи с губернаторами страны-соседки, а также участие в заседании круглого стола "Союзное государство: время быть первыми".