Алексей Авдонин избран председателем правления "Белорусского общества "Знание"

На состоявшемся V съезде республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание" произошла смена руководства - был избран новый председатель правления, сообщает БЕЛТА.

Председателем правления стал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин. Он отметил, что перед объединением стоят достаточно сложные задачи.

"Наш коллектив лекторов сильный. Думаю, мы с поставленными задачами справимся. Будем наши знания концентрировать и передавать молодому поколению", - сказал он.

В съезде принимают участие более 180 делегатов со всех регионов, депутаты разных уровней, а также представители органов государственной власти, ректорского корпуса, ученые, известные общественные деятели.